DFB-Pokal, Viertelfinale Spieltage: Warum finden die Spiele an vier verschiedenen Tagen statt?

In vergangenen Jahren war es eigentlich immer ganz einfach: Die vier Begegnungen im Viertelfinale des DFB-Pokals werden an zwei Spieltagen ausgetragen.

Zwei Spiele am Dienstag, zwei weitere am Mittwoch. Damit war die Pokalrunde bereits nach zwei Tagen entschieden und die nächste konnte in Blick genommen werden.

Ab dieser Saison greift allerdings eine neue Regelung, die die vier Partien auf insgesamt zwei Wochen streckt. An den Tagen Dienstag und Mittwoch wird dann jeweils eine Begegnung gespielt. Doch wieso eigentlich?