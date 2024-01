St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

vor Beginn Erst am vergangenen Samstag standen sich beide Vereine in der 2. Bundesliga gegenüber. Die Generalprobe gewann St. Pauli mit 1:2 in Düsseldorf.

vor Beginn Die Favoritenrolle kommt klar den Hausherren aus St. Pauli zu. Die Mannschaft von Trainer Fabian Hürzeler ist in der Saison 2023/24 in Pflichtspielen nach wie vor ungeschlagen.

vor Beginn Das Spiel wird im Millerntor-Stadion im Hamburger Stadtteil St. Pauli ausgetragen. Anstoß ist um 20.45 Uhr.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Halbfinalduells im DFB-Pokal zwischen dem FC St. Pauli und Fortuna Düsseldorf.