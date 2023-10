DFB-Pokal, 2. Runde: Termin, Datum, Spiele, Paarungen, Tickets, Übertragung im TV und Livestream

Die Paarungen der 2. Runde des DFB-Pokals in der Saison 2023/24 stehen fest. Wir geben Euch alle wichtigen Informationen rund um die Spiele.

Der DFB-Pokal ist immer für Überraschungen gut! So war es auch schon in dieser Saison, als in der 1. Runde einige unterklassige Vereine ihre Gegner aus der Bundesliga oder der 2. Bundesliga früh aus dem Wettbewerb warfen. Für die größte Überraschung sorgte Regionalligist FC Homburg mit einem Sieg gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98.

Jetzt steht die 2. Runde des DFB-Pokals vor der Tür. Wann finden die Spiele statt? Und wie könnt Ihr live dabei sein? Diese Fragen beantwortet Euch SPOX.

DFB-Pokal, 2. Runde: Termin, Datum

Anders als noch in der 1. Runde finden die 16 Spiele der 2. Runde nur noch an zwei Tagen statt, und zwar am Dienstag, 31. Oktober, und am Mittwoch, 1. November. Die genaue Ansetzung der Spiele erfolgt in den nächsten Tagen.

In der Runde fanden die Partien von Titelverteidiger RB Leipzig und Meister FC Bayern München erst einige Woche nach den anderen Erstrundenspielen statt, da die beiden Bundesligisten zum vorhergesehenen Termin das Supercup-Endspiel bestritten.

© getty Marco Rose gewann mit RB Leipzig in der vergangenen Saison den DFB-Pokal.

DFB-Pokal, 2. Runde: Spiele, Paarungen

Am 1. Oktober zog Losfee Shkodran Mustafi die Paarungen der 2. Runde. Der Weltmeister von 2014 bescherte uns einige sehr interessante Spiele.

Besonders freute sich Drittligist 1. FC Saarbrücken über das Heimspiel gegen den FC Bayern München. In der 2. Runde kommt es zudem zu vier reinen Bundesligaduellen. So muss beispielsweise RB Leipzig zum VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund empfängt die TSG Hoffenheim.

DFB-Pokal, 2. Runde: Spiele, Paarungen im Überblick

Heim Auswärts VfL Wolfsburg RB Leipzig Borussia Dortmund TSG Hoffenheim VfB Stuttgart Union Berlin Borussia Mönchengladbach 1. FC Heidenheim 1. FC Kaiserslautern 1. FC Köln SC Freiburg SC Paderborn Hertha BSC FSV Mainz 05 Viktoria Köln Eintracht Frankfurt SV Sandhausen Bayer Leverkusen 1. FC Saarbrücken FC Bayern München FC St. Pauli Schalke 04 1. FC Nürnberg Hansa Rostock Holstein Kiel 1. FC Magdeburg Arminia Bielefeld Hamburger SV SpVgg Unterhaching Fortuna Düsseldorf FC Homburg SpVgg Greuther Fürth

DFB-Pokal, 2. Runde: Tickets

Karten für die Spiele der 2. Runde erhaltet Ihr über den jeweiligen Heimverein. Da jeder den Vorverkauf anders regelt, lohnt sich ein Blick auf die Homepage der Vereine. Auswärts-Fans steht wie auch bei Bundesligaspielen ein vorgegebenes Kartenkontingent zu.

DFB-Pokal, 2. Runde: Übertragung im TV und Livestream

Alle 16 Partien der 2. Runde werden live von Hauptrechteinhaber Sky im TV und im Livestream übertragen. Zugriff auf die Liveübertragungen der Spiele beim Pay-TV-Sender erhaltet Ihr mit dem kostenpflichtigen Sky Sport Paket. Im Livestream werden die Spiele auf den Plattformen SkyGo (für Bestandskunden) und Wow gezeigt.

Einige Spiele der 2. Runde werden auch kostenlos im Free-TV und im Livestream gezeigt. ARD und ZDF haben sich mit einer Sublizenz-Vereinbarung die Übertragungsrechte an insgesamt 15 Pokalduellen in dieser Saison gesichert. Welche Spiele der 2. Runde wann und wo live übertragen werden, erfahrt Ihr ebenfalls in den nächsten Tagen.

© getty Harry Kane spielt mit dem FC Bayern in der 2. Runde beim 1. FC Saarbrücken.

DFB-Pokal 2023/24, 2. Runde: Datum, Termine, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

2. Runde: 31. Oktober 2023, 1. November 2023

31. Oktober 2023, 1. November 2023 Achtelfinale: 5./6. Dezember 2023

5./6. Dezember 2023 Viertelfinale: ab 30. Januar 2024

ab 30. Januar 2024 Halbfinale: 2./3. April 2024

2./3. April 2024 Finale: 25. Mai 2024 in Berlin

25. Mai 2024 in Berlin Übertragung im TV: ARD/ ZDF, Sky

Übertragung im Livestream: ARD/ ZDF, Sky

Highlights: DAZN

