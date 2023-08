Der VfB Stuttgart gastiert in der 1. Runde des DFB-Pokals bei der TSG Balingen. SPOX zeigt Euch, wo die Partie im Free-TV, Livestream und Liveticker gezeigt wird.

Der VfB Stuttgart will in der Bundesliga endlich zurück in sichere Gefilde. Zunächst steht aber der DFB-Pokal für die Schwaben auf dem Programm.

Im ersten Pflichtspiel der neuen Saison empfängt die TSG Balingen das Team von Trainer Sebastian Hoeneß.

Gespielt wird im Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen, dort hatte Stuttgart in der Vorbereitung bereits ein erfolgreiches Testspiel (4:0-Sieg) gegen den ortsansässigen SSV bestritten.

Das schwäbische Derby gegen Balingen wird am heutigen Samstag um 13 Uhr angepfiffen.

© getty

DFB-Pokal: Der Zeitplan im Überblick

Runde Termin 1. Runde 11. bis 14. August 2023; 26. und 27. September 2023 2. Runde 31. Oktober und 1. November 2023 Achtelfinale 5. und 6. Dezember 2023 Viertelfinale 30. und 31. Januar 2024; 6. und 7. Februar 2024 Halbfinale 2. und 3. April 2024 Finale 25. Mai 2024

TSG Balingen vs. VfB Stuttgart heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker

Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird es nicht geben. Nur Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04 (ZDF) und VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln (ARD) werden bzw. wurden im Free-TV gezeigt.

Wer den VfB Stuttgart gegen TSG Balingen sehen will, braucht ein kostenpflichtiges Abonnement bei Sky. Der Bezahlsender zeigt alle Spiele des DFB-Pokals live bei Sky Sport.

Einen Livestream bietet der Pay-TV-Sender ebenfalls an, diesen könnt Ihr mit SkyGo oder Wow abrufen. Kostenfrei sind die Angebote ebenfalls nicht.

TSG Balingen vs. VfB Stuttgart heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

Bei SPOX habt Ihr außerdem die Möglichkeit, auf unseren ausführlichen Liveticker zurückzugreifen. So verpasst Ihr keine wichtigen Szenen des schwäbischen Derby zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart.

Hier geht's zum Liveticker für TSG Balingen vs. VfB Stuttgart.

