SpVgg Unterhaching vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker

Bayern-Duell in der ersten Runde vom DFB-Pokal! Am Sonntagmittag stehen sich die SpVgg Unterhaching und der FC Augsburg gegenüber. Hier gibt's alle Infos inklusive der Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker.

Die SpVgg Unterhaching empfängt den FC Augsburg am Sonntag, den 13. August 2023, um 15:30 Uhr im Alpenbauer Sportpark in Unterhaching. Für den FC Augsburg ist das Pokalduell das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Die Spielvereinigung startete dagegen bereits am vergangenen Wochenende in die neue Saison.

Nach dem Aufstieg in der abgelaufenen Spielzeit ist Unterhaching nun wieder in der Drittklassigkeit angekommen. Auf einer wichtigen Position erlebten die Münchner allerdings trotzdem einen Umbruch: Ex-Trainer Sandro Wagner verließ den Verein auf eigenen Wunsch. Der ehemalige Stürmer entschied sich stattdessen für die Tätigkeit als Assistenztrainer im Nachwuchsbereich des DFB.

Der FC Augsburg beendete die Saison 2023/24 auf dem 15. Platz. Die bayerischen Schwaben legten damit die schlechteste Platzierung seit vier Jahren hin. Dennoch hielt der Klub an Trainer Enrico Maaßen fest. Der Auftakt in die neue Bundesligasaison erfolgt am darauffolgenden Wochenende.

SpVgg Unterhaching vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV und Livestream

Das Pokalspiel zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Augsburg wird exklusiv von Sky übertragen. Der Anbieter bietet das Spiel sowohl im TV als auch im Livestream an.

SpVgg Unterhaching vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im TV

Um das Spiel im TV zu sehen, benötigen Sie ein Sky-Abo. Das Sky Sport Paket kostet 20 Euro pro Monat im Jahrestarif. Das Paket beinhaltet neben dem DFB-Pokal auch viele andere Sportevents. Alle Infos gibt's hier.

Unterhaching gegen Augsburg wird heute auf dem Kanal Sky Sport 9 zu sehen sein. Als Kommentator ist Stefan Hempel im Einsatz.

SpVgg Unterhaching vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Livestream

Um das Spiel im Livestream zu sehen, benötigen Sie ein Abo bei der Plattform Wow. Wow ist Skys Streaming-Angebot. Das Abo kostet 24,99 Euro pro Monat im Jahrestarif und enthält alle Sportinhalte, die Sky zur Verfügung stehen. Hier erfahrt Ihr alles weitere. Zudem lässt sich das Spiel via SkyGo verfolgen.

SpVgg Unterhaching vs. FC Augsburg heute live, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

Ihr habt kein Abo, wollt auf das Duell aber trotzdem nicht verzichten? Dann schaut gerne in unserem Liveticker vorbei. Updates im Minutentakt inklusive.

Hier geht's zum Liveticker

SpVgg Unterhaching vs. FC Augsburg heute live, Übertragung DFB-Pokal: Die Ergebnisse der Pokalspiele am Samstag

Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts Samstag, 12.08.2023 13 Uhr TSG Balingen 0:4 VfB Stuttgart Samstag, 12.08.2023 13 Uhr FC Carl Zeiss Jena 0:5 Hertha BSC Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr Atlas Delmenhorst 0:5 FC St. Pauli Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Oberneuland 1:9 1. FC Nürnberg Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr TSV Schott Mainz 1:6 Borussia Dortmund Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Viktoria Köln 3:2 Werder Bremen Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr Teutonia 05 Ottensen 0:8 Bayer 04 Leverkusen Samstag, 12.08.2023 15.30 Uhr FC Gütersloh 0:2 Holstein Kiel Samstag, 12.08.2023 18 Uhr Hallescher FC 0:1 SpVgg Greuther Fürth Samstag, 12.08.2023 18 Uhr SV Elversberg 0:1 1. FSV Mainz 05 Samstag, 12.08.2023 18 Uhr Arminia Bielefeld 4:1 i.E. VfL Bochum

