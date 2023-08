Borussia Dortmund trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf Außenseiter Schott Mainz. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das erste Pflichtspiel des BVB heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Nach einer erfolgreichen Sommer-Vorbereitung ohne Niederlage geht es am heutigen Samstag für den BVB zum ersten Mal in dieser Saison um etwas: den Einzug in die 2. Runde des DFB-Pokals.

Dafür muss Regionalligist TSV Schott Mainz aus dem Weg geräumt werden. Der Klub war in der Vorsaison der Aufstieg aus der Oberliga in die vierthöchste deutsche Spieklasse gelungen.

Austragungsort des Spiels ist aufgrund der höheren Kapazität die MEWA Arena, wo der FSV Mainz 05 sonst seine Heimspiele in der Bundesliga austrägt.

Das ungleiche Duell wird um 15.30 Uhr angepfiffen.

TSV Schott Mainz vs. BVB heute live, Übertragung von Borussia Dortmund: DFB-Pokal 1. Runde im Free-TV, Livestream und Liveticker

Wer auf eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gehofft hat, wird leider enttäuscht. Das Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem TSV Schott Mainz wird ausschließlich im Pay-TV zu sehen sein.

Dafür ist in dieser Saison erneut Sky zuständig. Der Bezahlsender besitzt die Rechte an allen Spielen des Wettbewerbs und wird somit auch das erste BVB-Pflichtspiel zeigen.

Alternativ bietet Sky zwei Livestream-Angebote an: Für Kunden via SkyGo oder über den kostenpflichtigen Streamingdienst Wow.

Im Free-TV wurden bzw. werden an diesem Wochenende stattdessen die Begegnungen zwischen Eintracht Braunschweig und Schalke 04 (ZDF) und zwischen dem VfL Osnabrück und dem 1. FC Köln (ARD) live gezeigt.

TSV Schott Mainz vs. BVB heute live, Übertragung von Borussia Dortmund: DFB-Pokal 1. Runde im Liveticker

Solltet Ihr keine Möglichkeit haben, das Gastspiel des BVB in Mainz live zu sehen, ist SPOX die richige Adresse für Euch. Wir bieten einen ausführlichen Liveticker an, bei dem Ihr keine wichtigen Szenen verpasst.

Hier geht's zum Liveticker für TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund.

Begegnung: TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund

TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

