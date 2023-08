Borussia Dortmund gastiert in der 1. Runde des DFB-Pokals am heutigen Samstag beim TSV Schott Mainz. Wer das Spiel des BVB heute live im Free-TV und Livestream zeigt bzw. überträgt, verrät Euch SPOX.

Nachdem sich der BVB in der Sommer-Vorbereitung keine Blöße gegeben und den Platz nur beim 1:1 gegen den FC Chelsea den Platz nicht als Sieger verlassen hat, steht heute das erste Pflichtspiel für Borussia Dortmund an.

Das Team von Trainer Edin Terzic trifft auf den TSV Schott Mainz, der in der vergangenen Saison von der Oberliga in die Regionalliga Südwest aufgestiegen ist.

Wie es für den DFB-Pokal üblich ist, besitzt der unterklassige Verein das Heimrecht. Gespielt wird jedoch nicht im Stadion von Schott Mainz.

Austragungsort ist nämlich die MEWA Arena von Bundesligist FSV Mainz 05, dessen Spielstätte über deutlich mehr Zuschauerplätze verfügt. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

BVB: Die Testspiele von Borussia Dortmund in der Sommer-Vorbereitung

Datum Gegner Spielort 12. Juli, 18 Uhr SV Westfalia Rhynern (7:0) Hamm 19. Juli, 18 Uhr Rot-Weiß Oberhausen (3:2) Oberhausen 22. Juli, 16.30 Uhr Rot-Weiß Erfurt (2:1) Erfurt 28. Juli, 4.30 Uhr San Diego Loyal (6:0) San Diego 31. Juli, 3 Uhr Manchester United (3:2) Las Vegas 3. August, 2.30 Uhr FC Chelsea (1:1) Chicago 6. August, 17 Uhr Ajax Amsterdam (2:1) Dortmund

BVB heute live im Free-TV, 1. Runde DFB-Pokal: Wer zeigt/ überträgt TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream?

Doch wo könnt Ihr die Begegnung zwischen dem TSV Schott Mainz und Borussia Dortmund heute live sehen? Und wird es eine Übertragung im Free-TV geben? SPOX liefert Euch die Antwort!

BVB heute live im Free-TV, 1. Runde DFB-Pokal: Wer zeigt/ überträgt TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund im Free-TV?

Es wird tatsächlich keine Übertragung des Spiels zwischen Borussia Dortmund und Schott Mainz im frei empfangbaren Fernsehen geben. Stattdessen werden vier andere Begegnungen von der 1. Runde des DFB-Pokals im Free-TV gezeigt.

Am Freitag hat das ZDF bereits Eintracht Braunschweig gegen Schalke 04 übertragen, am Montag übernimmt die ARD die Live-Berichterstattung von VfL Osnabrück gegen den 1. FC Köln.

Darüber hinaus laufen die Spiele vom FC Bayern München (26. September, Preußen Münster) und von RB Leipzig (27. September, SV Wehen Wiesbaden) in der ARD bzw. dem ZDF. Beide Partien wurden aufgrund des am Samstag stattfindenden Supercups in den Herbst verschoben.

BVB heute live im Free-TV, 1. Runde DFB-Pokal: Wer zeigt/ überträgt TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund im TV?

Sky bietet die einzige Möglichkeit, das Gastspiel des BVB in Mainz live zu sehen. Der Bezahlsender besitzt auch in dieser Saison alle Übertragungsrechte an dem DFB-Pokal.

Übertragen werden die Spiele auf sämtlichen "Sky Sport"-Kanälen, auch Sky Sport Top Event HD ist eine Anlaufstelle für die Partie von Borussia Dortmund.

BVB heute live im Free-TV, 1. Runde DFB-Pokal: Wer zeigt/ überträgt TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund im Livestream?

Für das Online-Angebot ist somit ebenfalls Sky zuständig. Bei dem Pay-TV-Sender könnt Ihr den Livestream entweder mit SkyGo oder Wow abrufen.

Die beiden Portale sind nicht kostenlos. Auch hier benötigt Ihr ein Abonnement.

BVB heute live im Free-TV, 1. Runde DFB-Pokal: Wer zeigt/ überträgt TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund im TV und Livestream? Liveticker bei SPOX

Wie gehwohnt schafft SPOX Abhilfe, wenn Ihr ein Spiel nicht live sehen könnt. Auch zu TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund wird es einen ausführlichen Liveticker bei uns geben.

Hier geht's zum Liveticker für TSV Schott Mainz vs. BVB.

BVB, 1. Runde im DFB-Pokal: Wo läuft TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund im Free-TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund

TSV Schott Mainz vs. Borussia Dortmund Wettbewerb: DFB-Pokal, 1. Runde

DFB-Pokal, 1. Runde Ort: MEWA Arena, Mainz

MEWA Arena, Mainz Datum: 12. August 2023

12. August 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

