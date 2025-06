Verrückter Vergleich mit deutscher NBA-Legende: Große Zweifel an Supertalent Cooper Flagg geäußert

Cooper Flagg gilt als kommender Superstar der NBA. Doch es gibt erste Zweifel, ob das 18-jährige Phänomen den Ansprüchen gerecht werden wird.

Cooper Flagg wird von den meisten Spielern und Experten als einer der nächsten großen Spieler in der NBA gesehen. Aber nicht jeder teilt diese Meinung.

Nach einem Jahr an der Duke University wird der 18-jährige Ausnahmespieler höchst wahrscheinlich von den Dallas Mavericks als erster Spieler im diesjährigen Draft ausgewählt. In der kommenden Saison soll er an der Seite von Kyrie Irving (sobald dieser wieder vollständig fit ist) und Anthony Davis spielen.

Während Flagg der Sprung zum absoluten Superstar von allen Seiten zugetraut wird, glaubt ein NBA-Journalist, dass er höchstens ein hochkarätiger Rollenspieler werde. Chuck Klosterman, der für ESPN und Grantland.com über Basketball schreibt, verglich Flagg diesbezüglich sogar mit dem ehemaligen deutschen Forward Detlef Schrempf. "Ich sehe ihn nicht als dominierenden Spieler", sagte Klosterman: "Ich denke, er wird der zweitbeste Spieler in einem guten Team oder der drittbeste Spieler in einem großartigen Team sein."

Der deutsche Forward hat schon bald eine erste Gemeinsamkeit mit Flagg, da auch er in der ersten Runde von den Mavs gepickt wurde. Schrempf wurde 1985 von Dallas an achter Stelle gedraftet. 1989 wurde er zu den Indiana Pacers getradet, wo er zweimal hintereinander zum Sixth Man of the Year gewählt wurde. Anschließend wechselte er zu den Seattle Supersonics, wo er dreimal am All-Star-Game teilnahm und 1996 in den NBA-Finals gegen Michael Jordans Bulls unterlag.

Das ist nach den gängigen Maßstäben ein beeindruckender Lebenslauf, aber Flagg gilt nunmal als "Generational Talent". Sollte er zum Sixth Man of the Year gekürt werden, würde das mehr über seinen Abstieg zum Rollenspieler aussagen als über den Gewinn einer prestigeträchtigen Auszeichnung.

"Nichts, was ich gesehen habe, lässt mich glauben, dass er unaufhaltsam sein wird“, fügte Klosterman hinzu.

Der 2,06 m große Forward eignet sich gut als Power Forward, wird aber in der modernen NBA wahrscheinlich auch als Small-Ball-Center oder Flügelspieler eingesetzt werden.

Damit Klosterman mit seiner Prognose Recht behält, müsste Dallas mehrfach versuchen, Flagg in einer wichtigen Rolle einzusetzen - und dabei scheitern. Es wäre eine große Überraschung.

Andererseits gab es schon einige enttäuschende erste Picks, und wenn Flagg sich als so gut wie Schrempf herausstellt, wird er immer noch besser sein als die meisten Spieler, die jemals in der NBA gespielt haben.