Während es in der Bundesliga Woche für Woche zur Sache geht, kommt in den nächsten Tagen nun auch wieder der DFB-Pokal dazu. Die 2. Runde steht nämlich an. Wer gegen wen spielt und wie Ihr die Partien live im TV und Livestream sehen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Rund eineinhalb Monate nach der ersten DFB-Pokalrunde steht nun die zweite bevor. Die insgesamt 16 Partien werden am kommenden Dienstag (18. Oktober) und Mittwoch (19. Oktober) ausgetragen. Die Verteilung der Spiele ist dabei gleichmäßig: Die ersten acht finden am Dienstag, die zweiten am Mittwoch statt. Pro Spieltag werden vier Begegnungen um 18 Uhr und vier um 20.45 Uhr angepfiffen.

Die Topteams sind alle noch im Turnier mit dabei, Titelverteidiger RB Leipzig trifft am Dienstag auf den Hamburger SV. Borussia Dortmund, Pokalsieger von 2021, kriegt es am Mittwoch mit Hannover 96 zu tun.

Der FC Bayern München, der in den vergangenen zwei Jahren überraschend stets in der zweiten Runde aus dem Turnier flog, hat auch in dieser Saison einen äußerst unangenehmen Gegner: den FC Augsburg, der die Bayern in der Bundesliga bereits vor Wochen mit 1:0 besiegen konnte.

© getty Die 2. Runde des DFB-Pokals findet am 18. und 19. Oktober statt.

DFB-Pokal, Übertragung 2. Runde: So seht Ihr die Spiele live im TV und Livestream

Wer die Spiele der zweiten Pokalrunde am Dienstag und am Mittwoch live und in voller Länge schauen möchte, ist mit Sky auf der sicheren Seite. Denn beim Pay-TV-Sender liegen die Übertragungsrechte am gesamten Turnier, weswegen dort auch alle Einzelspiele, aber auch Konferenzen angeboten werden - und das nicht nur im TV, sondern auch im Livestream. Zugriff auf den Livestream von Sky erhaltet Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW.

Für die Einzelspiele werden am Dienstag und Mittwoch die Sender Sky Sport 2 (HD) bis Sky Sport 7 (HD) sowie Sky Sport UHD genutzt, die Konferenz ist Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event zu sehen.

Zwei Spiele könnt Ihr jedoch auch ohne Sky-Abo live schauen. Dabei handelt es sich um SV Darmstadt 98 vs. Borussia Mönchengladbach und Augsburg vs. FC Bayern. Diese Partien werden nämlich im Free-TV übertragen.

Um das Duell zwischen Darmstadt und Gladbach kümmert sich am Dienstag die ARD, das bayerische Derby zwischen Augsburg und Bayern München ist hingegen am Mittwoch im ZDF zu sehen. Zu beiden Partien wird es zudem jeweils eine Übertragung im kostenlosen Livestream geben. Dafür sind sportschau.de und zdf.de die richtigen Adressen.

DFB-Pokal: Die Spiele der 2. Runde im Überblick