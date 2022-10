In der 2. Runde des DFB-Pokals kommt es heute zum Bundesligaduell zwischen der TSG Hoffenheim und Schalke 04. Hier verfolgen wir für Euch die gesamte Partie im Liveticker.

Mit der Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und Schalke 04 kommt es heute im DFB-Pokal zum Aufeinandertreffen zweier Bundesligisten. Welches Team kann sich das Ticket für das Achtelfinale sichern? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Erst am vergangenen Wochenende trafen die TSG Hoffenheim und Schalke 04 in der Bundesliga aufeinander. Die Hoffenheimer gewannen das Duell am Ende souverän mit 3:0. Offensiv zeigte sich der S04 in der Partie spielfreudig, gerade in der Defensive wirkte Schalke 04 jedoch zuweilen überfordert. Die TSG Hoffenheim geht damit als Favorit in das Pokalduell. Gelingt den Schalkern heute dennoch die Revanche?

Vor Beginn: Das Duell in der 2. Runde des DFB-Pokals startet heute um 20.45 Uhr in der PreZero-Arena in Sinsheim.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des DFB-Pokalspiels zwischen der TSG Hoffenheim und Schalke 04.

© getty Am vergangenen Freitag trafen die beiden Mannschaften in der Bundesliga aufeinander. Die TSG Hoffenheim gewann das Spiel gegen Schalke 04 mit 3:0.

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Kramaric - Baumgartner, Dabbur

Baumann - Kabak, Vogt, Nsoki - Skov, Geiger, Angelino - Prömel, Kramaric - Baumgartner, Dabbur Schalke 04: Schwolow - Aydin, Greiml, Yoshida, Ouwejan - Krauß, Kral - Drexler, Bülter, Mollet - Terodde

TSG Hoffenheim vs. Schalke 04: DFB-Pokal 2. Runde heute live im TV und Livestream

Sky überträgt heute das Pokalspiel zwischen der TSG Hoffenheim und Schalke 04 im Pay-TV. Auf Sky Sport 4 (HD) und Sky Sport 8 (HD) seht Ihr dort die Begegnung live und in voller Länge ab 20.35 Uhr. Auf Sky Sport 1 (HD), Sky Sport Mix und Sky Sport Top Event könnt Ihr die DFB-Pokalpartie zudem in der Konferenz erleben.

Mit WOW und der Sky-Go-App habt Ihr zudem die Möglichkeit, TSG Hoffenheim vs. Schalke 04 im Livestream zu verfolgen. OneFootball zeigt das Pokalduell heute ebenfalls im Livestream.

DFB-Pokal: Die Spiele der 2. Runde im Überblick