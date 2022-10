Der FC Bayern München bekommt es heute in der 2. Runde des DFB-Pokals mit dem FC Augsburg zu tun. Wir tickern das bayerische Duell live mit.

Bayerisches Duell im DFB-Pokal! Der FC Bayern München muss heute in der 2. Runde des Turniers gegen den FC Augsburg ran. Gelingt den Augsburgern die Überraschung oder ziehen die Münchner eine Runde weiter? SPOX tickert das Spiel live mit.

FC Augsburg vs. FC Bayern München: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Da ist sie wieder, die 2. Runde, die dem FC Bayern München die vergangenen zwei Jahre zum Verhängnis wurde. In der Saison 2020/21 scheiterte der deutsche Rekordmeister am Zweitligisten Holstein Kiel im Elfmeterschießen, 2021/22 war es dann Borussia Mönchengladbach, der die Münchner mit 5:0 aus dem Turnier fegte. Nun geht es gegen Augsburg, ein ebenfalls unangenehmer Gegner, wie man an der 0:1-Niederlage der Bayern in der aktuellen Bundesliga-Saison sehen kann.

Vor Beginn: Um 20.45 Uhr geht es los, gespielt wird in der WWK-Arena in Augsburg.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Pokalspiel zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München.

FC Augsburg vs. FC Bayern München: DFB-Pokal 2. Runde heute im TV und Livestream

Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie Ihr Augsburg gegen Bayern München heute live verfolgen könnt. Zum einen ist die Partie beim ZDF im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei zdf.de zu sehen. Zum anderen kümmert sich auch der Pay-TV-Sende Sky um die Übertragung und bietet dabei ebenfalls einen Livestream an. Wer diesen nutzen möchte, braucht entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW.

Dann besteht noch die Option, das Spiel im Livestream bei OneFootball zu schauen, der Zugriff ist kostenpflichtig.

FC Augsburg vs. FC Bayern München, DFB-Pokal 2. Runde: Voraussichtliche Aufstellungen

Augsburg: Koubek - Gumny, M. Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - Vargas, Demirovic - Niederlechner, M. Berisha

Koubek - Gumny, M. Bauer, Gouweleeuw, Iago - Gruezo, Rexhbecaj - Vargas, Demirovic - Niederlechner, M. Berisha FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala - Gnabry, Choupo-Moting, Mané

DFB-Pokal: Die heutigen Spiele der 2. Runde im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Übertragung Mi., 19.10. 18.00 Uhr Hannover 96 Borussia Dortmund Sky Mi., 19.10. 18.00 Uhr SC Freiburg FC St. Pauli Sky Mi., 19.10. 18.00 Uhr SV Sandhausen Karlsruher SC Sky Mi., 19.10. 18.00 Uhr SC Paderborn Werder Bremen Sky Mi., 19.10. 20.45 Uhr FC Augsburg FC Bayern München Sky, ZDF Mi., 19.10. 20.45 Uhr VfB Stuttgart Arminia Bielefeld Sky Mi., 19.10. 20.45 Uhr Union Berlin 1. FC Heidenheim Sky Mi., 19.10. 20.45 Uhr SSV Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf Sky