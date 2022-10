FC Augsburg - FC Bayern 2:5: Nächste Gala von Choupo-Moting! FCB müht sich ins Pokal-Achtelfinale

Der FC Bayern ist ins Achtelfinale des DFB-Pokals eingezogen. Die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann drehte einen frühen Rückstand und gewann letztlich verdient mit 5:2 (1:1) beim FC Augsburg. Die Auslosung für die nächste Runde findet am Sonntag statt.

Die Tore für den deutschen Rekordmeister erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (27., 59.), Joshua Kimmich (53.), Jamal Musiala (74.) und Alphonso Davies (90.+1). Für Augsburg trafen Mads Pedersen (9.) und Dayot Upamecano (65.) per Eigentor.

In der vergangenen Spielzeit waren die Bayern noch in der 2. Runde historisch an Gladbach (0:5) gescheitert.

In der Bundesliga hatte der FCA die Bayern vor einigen Wochen mit 1:0 geschlagen und die Münchner Krise perfekt gemacht.

Die Augsburger Fans zündeten während der Partie mehrfach Pyrotechnik.

FC Augsburg - FC Bayern: Die Analyse

Nagelsmann tauschte im Vergleich zum Kantersieg über den SC Freiburg auf zwei Positionen: Für Noussair Mazraoui (angeschlagen) und Leroy Sané (Muskelfaserriss) starteten Benjamin Pavard und Jamal Musiala. Manuel Neuer stand erneut nicht im Aufgebot.

Augsburg, ohne Liga-Siegtorschütze Mergim Berisha, setzte die Münchner weit in deren Hälfte in einem dich gestaffelten 4-4-2 mit hohem Pressing unter Drück. Nach dem dritten frühen Ballgewinn in kürzester Zeit gingen die Gastgeber in Führung (9.). Erst Mitte der Hälfte gewann der FC Bayern zunehmend an Kontrolle und kam zu zahlreichen Chancen - auch weil Kimmich und Leon Goretzka mehr Zugriff hatten.

Choupo-Moting , der erneut die alleinige Spitze gab, erzielte den verdienten Ausgleich (27.). Der FCA zog sich in der Folge bis an den eigenen Sechzehner zurück und lauerte auf Konter, weshalb der FCB in der letzten Viertelstunde vor der Pause knapp 80 Prozent Ballbesitz hatte.

Die Bayern dominierten auch nach dem Seitenwechsel und überspielten Augsburgs Defensivreihen immer wieden mit Pässen in die Tiefe. Erst erzielte Kimmich die Führung (53.), ehe Choupo-Moting auf 3:1 erhöhte (59.). Nach dem Anschlusstreffer (65.) ließ sich der FCB nur kurz beeindrucken und kontrollierte das Geschehen wieder. Musiala traf wenig später zur Vorentscheidung (74.). Davies setzte den Schlusspunkt in der Nachspielzeit. So fiel der Sieg für die Bayern am Ende etwas zu hoch aus.

FCB-Noten: Mané erwischt gebrauchten Tag - auch Upamecano schwach © imago images 1/15 Durch einen 5:2-Sieg gegen den FC Augsburg hat der FC Bayern München das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Beim FCB glänzte erneut Eric Maxim Choupo-Moting, Sadio Mané erwischte dagegen einen gebrauchten Tag. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/15 SVEN ULREICH: Bei Pedersens 25-Meter-Kracher chancenlos, auch beim 2:3 mit keiner Abwehrmöglichkeit. Ansonsten machte der Neuer-Vertreter einen soliden Eindruck, ohne sich groß auszeichnen zu können. Note: 3,5. © imago images 3/15 BENJAMIN PAVARD: Etwas defensiver eingestellt als Pendant Davies hatte der Franzose zu Beginn noch ein paar Probleme mit Pedersen und Demirovic. Stabilisierte sich in der Folge jedoch und hielt seine Seite spätestens nach der Pause dicht. Note: 3,5. © imago images 4/15 DAYOT UPAMECANO: Verlor gleich nach zwei Minuten beinahe folgenschwer den Ball und hatte Glück, dass Demirovics Schuss nur ans Außennetz ging. In der Folge mit mehreren Unsicherheiten im Stellungsspiel. Erzielte außerdem das Eigentor zum 2:3. Note: 5. © imago images 5/15 MATTHIJS DE LIGT: Findet sich Spiel für Spiel besser zurecht und mutiert immer mehr zum verlässlichen Abwehrchef der Bayern. Ließ defensiv nichts anbrennen, auch in der Spieleröffnung mit ein paar guten Bällen. Note: 3. © imago images 6/15 ALPHONSO DAVIES: Hatte die erste gute Chance nach 20 Minuten, scheiterte aber aus kurzer Distanz an Koubek. Offensiv mit vielen gute Laufwegen und Ideen, auch defensiv ordentlich. Rettete einige Male als letzter Mann und traf spät sogar selbst. Note: 2. © imago images 7/15 JOSHUA KIMMICH: Hatte zu Beginn große Probleme, Zugriff zu bekommen. Ließ sich vor dem 0:1 viel zu einfach von Rexhbecaj abkochen. Wurde mit zunehmender Spieldauer aber immer besser und belohnte sich mit einem schönen Tor zum 3:1. Note: 2,5. © imago images 8/15 LEON GORETZKA: Ähnlich wie Kimmich in der Anfangsphase zu selten griffig im Zweikampf. Schaltete sich dann immer wieder in die Offensive ein und verzeichnete viele wichtige Ballgewinne (18). Nach der Pause wieder etwas blasser. Note 3. © imago images 9/15 JAMAL MUSIALA: Nicht ganz so aktiv und spielbestimmend wie in den vergangenen Wochen, zeigte der Youngster dennoch keinen schlechten Auftritt. Setzte seine Mitspieler immer wieder gut in Szene, zudem mit dem entscheidenden Treffer zum 4:2. Note: 2,5. © imago images 10/15 SERGE GNABRY: Ein ständiger Aktivposten im bayerischen Offensivspiel. War viel unterwegs, wechselte oft die Positionen und war für die Augsburger kaum zu packen. Bereitete Choupo-Motings 1:1 mustergültig vor, ein Tor blieb ihm aber verwehrt. Note: 2. © imago images 11/15 ERIC MAXIM CHOUPO-MOTING: War erste Anspielstation bei hohen Bällen, wurde aber zunächst von Bauer gut abgemeldet. Erzielte das 1:1 dann aus dem Nichts. Beim 3:1 glänzte er mit gutem Stellungsspiel, außerdem Vorbereiter bei Kimmichs Treffer. Note: 1,5. © imago images 12/15 SADIO MANÉ: Nicht das Spiel des Senegalesen. Vertändelte in der Vorwärtsbewegung zu häufig einfache Bälle, darüber hinaus im Abschluss ohne Präzision. Musste nach 58 Minuten für Coman weichen. Note: 5. © imago images 13/15 KINGSLEY COMAN: Durfte die letzte halbe Stunde für den schwachen Mané ran und war direkt an der Entstehung des 3:1 beteiligt. Brachte dem Bayern-Spiel noch einmal neue Spritzigkeit und hätte sogar noch einmal selbst treffen können. Note: 3. © imago images 14/15 THOMAS MÜLLER: Wurde nach 80 Minuten für Musiala eingewechselt und legte das 5:2 auf. Keine Bewertung. © imago images 15/15 MARCEL SABITZER: Wurde nach 85 Minuten für Choupo-Moting eingewechselt. Keine Bewertung.

FC Augsburg - FC Bayern: Die Aufstellungen

FC Augsburg: Koubek - Gumny (46. Petkov), M. Bauer, Gouweleeuw, Iago - Vargas (68. Caligiuri), Gruezo (67. Baumgartlinger), Rexhbecaj, Pedersen (82. Framberger) - Demirovic (67. Maier), Niederlechner

Koubek - Gumny (46. Petkov), M. Bauer, Gouweleeuw, Iago - Vargas (68. Caligiuri), Gruezo (67. Baumgartlinger), Rexhbecaj, Pedersen (82. Framberger) - Demirovic (67. Maier), Niederlechner FC Bayern: Ulreich - Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Musiala (80. Müller) - Gnabry, Choupo-Moting (85. Sabitzer), Mané (58. Coman)

FC Augsburg - FC Bayern: Die Daten zum Spiel

Tore: 1:0 Pedersen (9.), 1:1 Choupo-Moting (27.), 1:2 Kimmich (53.), 1:3 Choupo-Moting (59.), 2:3 Upamecano (65., Eigentor), 2:4 Musiala (74.), 2:5 Davies (90.+1.)

Der Star des Spiels: Eric Maxim Choupo-Moting (FC Bayern)

Wie schon gegen Freiburg einer der Unterschiedsspieler! War erste Anspielstation bei hohen Bällen, wurde aber zunächst von Bauer gut abgemeldet. Erzielte das wichtige 1:1 und ebnete seiner Mannschaft so den Weg. Beim 3:1 glänzte er mit gutem Stellungsspiel. Bereitete auch Kimmichs Treffer vor. Die nächste Bewerbung für weitere Startelf-Einsätze.

Der Flop des Spiels: Carlos Gruezo (FC Augsburg)

Ohne Zugriff. Kam im zentralen Mittelfeld nur auf 20 Ballaktionen und brachte unter der Hälfte seiner Pässe an den Mann (44 Prozent). In der 67. Minute wurde er erlöst.

Der Schiedsrichter: Bastian Dankert

Der Unparteiische hatte mit der weitestgehend fair geführten Partie keinerlei Probleme. Nur selten war er gezwungen, auf Foulspiel zu entscheiden.