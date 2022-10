Die 16 Mannschaften, die das Achtelfinale des DFB-Pokals bestreiten werden, stehen fest. Nun werden am heutigen Abend die Paarungen der Pokalrunde ermittelt. Doch wer überträgt die Auslosung heute live im TV, Livestream und Liveticker? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Unter der Woche fand die 2. Runde des DFB-Pokals statt. Insgesamt 16 Teams konnten am vergangenen Dienstag und Mittwoch die nächste Pokalrunde erreichen, die Teilnehmer des DFB-Pokal-Achtelfinals sind damit fix. Auf dem Programm steht nun die Auslosung für das DFB-Pokal-Achtelfinale.

DFB-Pokal, Übertragung: Auslosung für das Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntag, den 23. Oktober, findet die Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals statt. Die Ziehung beginnt am Abend im Rahmen der Sportschau-Sendung der ARD um 19.15 Uhr. Oliver Bierhoff, Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie, leitet die Auslosung. Als Losfee fungiert Maria Asnaimer, die Gewinnerin der Torjägerkanone für alle.

Die Achtelfinalpartien des DFB-Pokals finden erst im nächsten Jahr statt. Aufgrund der WM in Katar hat der DFB die Spiele, die für Dezember angesetzt waren, in das Jahr 2023 verlegt. Das Achtelfinale wird an gleich vier Spieltagen ausgetragen. Die Begegnungen werden am 31. Januar und 1. Februar, sowie am 7. und 8. Februar 2023 stattfinden.

16 Mannschaften sind aktuell noch im DFB-Pokal vertreten. Neben dem Titelverteidiger RB Leipzig sind das beispielsweise auch die Topteams aus Dortmund und München. Der FC Bayern München konnte damit zum ersten Mal seit der Saison 2019/20 wieder das Achtelfinale des DFB-Pokals erreichen. Neben diesen drei Mitfavoriten auf den Titel, sind noch acht weitere Bundesligisten im Wettbewerb vertreten. Zu den Mitfavoriten zählt sicherlich auch der SC Freiburg, der in der vergangen Saison das Pokalfinale gegen RB Leipzig verloren hat. Das Teilnehmerfeld komplettieren gleich fünf Teams aus der 2. Bundesliga. Vor allem der SV Darmstadt 98 und der SC Paderborn dürften im Achtelfinale unangenehme Gegner sein. Die beiden Mannschaften spielen aktuell eine hervorragende Saison.

DFB-Pokal, Übertragung: Auslosung für das Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Die ARD zeigt am heutigen Abend die Auslosung für das Achtelfinale des DFB-Pokals live und in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Die Ziehung der Pokalspiele findet nämlich im Rahmen der Sportschau-Sendung der ARD statt.

Um 19.15 Uhr beginnt die Auslosung des DFB-Pokal-Achtelfinales am heutigen Tag. Die Sendung moderiert für den öffentlich-rechtlichen Sender Alexander Bommes. Neben seiner Übertragung im Free-TV, bietet die ARD Euch auch die Möglichkeit, die Ziehung heute im Livestream live und in voller Länge zu verfolgen. Den Livestream der ARD findet Ihr in der ARD-Mediathek und auf sportschau.de.

DFB-Pokal, Übertragung: Auslosung für das Achtelfinale heute im Liveticker

SPOX verfolgt für Euch die Auslosung für das DFB-Pokal-Achtelfinale heute in einem ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr nichts von der Ziehung am Abend verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

