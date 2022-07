DFB-Pokal - Voting: Welcher Bundesligist scheitert in Runde eins?

Für die Bundesliga geht am kommenden Wochenende mit der 1. Runde im DFB-Pokal die Pflichtspielsaison los. Wir wollen von Euch wissen: Welcher der folgenden Klubs blamiert sich am ehesten?

Es gibt durchaus einige Partien, bei denen Stolpergefahr für die Favoriten besteht. Los geht es bereits am Freitagabend, wenn Borussia Dortmund bei den Münchner Löwen gastiert. Flutlichtspiel, 1860 ist bereits in der Saison, der BVB hatte eine kurze Vorbereitung - trifft es den Vizemeister bereits frühzeitig?

Knackige Aufgaben gegen Zweitligisten, die bereits zwei Spieltage in den Beinen haben, stehen auch für den SC Freiburg und Eintracht Frankfurt an. Christian Streichs Team ist beim in dieser Saison noch ungeschlagenen 1. FC Kaiserslautern zu Gast, die SGE reist zum ambitionierten Aufsteiger Magdeburg.

Doch wer weiß, vielleicht schafft auch ein echter Underdog die Sensation? Viktoria Köln hat mit dem FC Bayern den dicksten Brocken vor sich, der Bremer SV trägt sein Heimspiel gegen Schalke 04 aus. Dazu gibt es zwei interessante Duelle mit Drittligisten: Hertha BSC muss zu Eintracht Braunschweig, der HSV spielt in Bayreuth.

Oder kommen gar alle im Voting genannten Klubs eine Runde weiter? Wir wollen es von Euch wissen - stimmt jetzt ab! App-User finden das Voting hier