DFB-Pokal 2022, 2. Runde: Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream

Die DFB-Pokalreise wird mit den ersten Spielen der 1. Runde offiziell eröffnet. SPOX wirft bereits einen Blick in die Zukunft und liefert Euch die wichtigsten Infos zur kommenden 2. Runde. Datum, Termine, Auslosung, Übertragung im TV und Livestream - hier erfahrt Ihr alles.

Am Freitag (29. Juli) ist es endlich soweit. Eine neue DFB-Pokalsaison wird mit Spielen der 1. Runde offiziell eröffnet. Insgesamt nehmen 64 Mannschaften, von der Bundesliga bis zur Oberliga, an der 80. Austragung des deutschen Pokals teil. Die ersten vier Partien der 1. Runde stehen am Freitag, 28. Juli, an.

SPOX wirft einen Blick nach vorne und liefert Euch im Folgenden die wichtigsten Infos zur 2. Runde.

DFB-Pokal 2022, 2. Runde: Datum, Termine, Auslosung

Der Großteil der 1. Runde ist am 1. August beendet, danach müssen nur noch die Erstrundenpartien von RB Leipzig (Gegner: FC Teutonia Ottensen) und des FC Bayern München (Gegner: Viktoria Köln) am 30. bzw. am 31. August nachgeholt werden. Darauf folgt dann eine Pause vom Pokalwettbewerb, ehe es erst am 18. Oktober mit der 2. Runde weitergeht.

Die zweite Hälfte der 2. Runde steigt am Tag darauf, am 19. Oktober.

© getty Die begehrte Trophäe im DFB-Pokal.

Nachdem noch nicht einmal die 1. Runde gespielt wurde, stehen die Paarungen der 2. Runde logischerweise noch nicht fest, die müssen erst ausgelost werden. Demnach gibt es auch noch keinen offiziellen Termin für die Auslosung der 2. Runde, üblicherweise findet diese am ersten Wochenende nach dem letzten Spiel der vorigen Runde statt.

DFB-Pokal 2022, 2. Runde: Übertragung im TV und Livestream

Wie die 1. Runde wird auch die 2. Runde zu hundert Prozent bei Sky, dem Pay-TV-Sender, der die Rechte am DFB-Pokal besitzt, gezeigt. Zu jeder Begegnung wird zumindest eine Einzelübertragung geboten, sollten mehrere Spiele zeitgleich stattfinden, wird Sky dafür eine Konferenz zeigen.

All dies wird nicht nur im TV, sondern auch im Sky-Livestream übertragen. Um diesen nutzen zu können, braucht man entweder ein SkyGo-Abonnement (falls man bereits Sky-Kunde ist) oder Zugriff auf WOW.

Außerdem werden ausgewählte Spiele auch im Free-TV beim ZDF und in der ARD übertragen. Diese lassen sich dann auch im kostenlosen Livestream bei sportschau.de und zdf.de verfolgen.

DFB-Pokal 2022/23, 1. Runde: Die Begegnungen im Überblick