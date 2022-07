TSV 1860 München vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund gastiert im DFB-Pokal zum Auftakt der Saison 2022/23 bei 1860 München. SPOX klärt darüber auf, wie man sich dieses Duell in der 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker anschauen kann.

Schon zum Auftakt im DFB-Pokal muss Borussia Dortmund nach München reisen - nicht jedoch, um dort in der ersten Runde des Wettbewerbs der Saison 2022/23 gegen den FC Bayern anzutreten. Dieser bekommt es wiederum mit Viktoria Köln zu tun. Stattdessen tritt der BVB bei 1860 München an. Das hat die Ende Mai vollzogene Auslosung ergeben.

Und nun ist es so weit. Am heutigen Freitag, den 29. Juli fordert der Drittligist den Bundesligisten heraus. Das Duell im Kampf um das Weiterkommen findet am Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße statt und wird um 20.45 Uhr angepfiffen. Erweist sich 1860 für die Mannschaft von Edin Terzic, unter dem die Westfalen den Pokal zuletzt gewannen (2020/21), als Stolperstein oder wird der Favorit seiner Rolle gerecht?

1860 München gegen BVB: Hier erhaltet Ihr nun alle Informationen dazu, wie Ihr den DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker miterleben könnt.

© getty Der BVB reist zum Auftakt im DFB-Pokal 2022/23 zu 1860 München.

TSV 1860 München vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Eine Antwort auf die Frage erhält man nicht nur dann, wenn man sich die mindestens 90 Minuten vor Ort live anschaut. Eine weitere Möglichkeit ist es, im TV und Livestream einzuschalten. Es gibt sogar nicht nur einen Sender, der das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und Borussia Dortmund überträgt.

Die Rechte an der Ausstrahlung liegen einerseits bei Sky. Der Pay-TV-Sender hat nämlich die gesamte Pokal-Saison bei sich im Programm und zeigt jede Partie live. Zum heutigen BVB-Spiel beginnt die Übertragung bei Sky um 20.00 Uhr, ausgestrahlt wird es auf Sky Sport 1 HD. Den Job des Kommentators übernimmt Wolff Fuss.

Das Sky-Programm ansehen könnt Ihr Euch nicht nur im Fernsehen, sondern auch per Livestream. Hierfür stehen die Plattformen Sky Go und WOW (ehemals Sky Ticket) zur Verfügung, sodass Ihr gegebenenfalls auch von unterwegs aus nichts von dem Schlagabtausch verpasst.

Abgesehen von der Übertragung im Pay-TV wird aber auch eine Ausstrahlung im Free-TV angeboten. In der ersten Pokalrunde zeigen die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF insgesamt vier Begegnungen live, dazu gehört auch 1860 gegen den BVB. Das ZDF nimmt sich der Partie an und sendet ebenso online per Livestream - dieser ist ebenfalls kostenlos abrufbar.

Im ZDF beginnt der Pokal-Abend um 20.15 Uhr, ehe um 20.45 Uhr der Anpfiff ertönt. Moderatorin ist Katrin Müller-Hohenstein, kommentieren wird Bela Réthy.

TSV 1860 München vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Ihr könnt weder im ZDF noch bei Sky einschalten, wollt aber trotzdem live alles Wichtige mitbekommen? Kein Problem, dann klickt Euch zum Anstoß bei 1860 München gegen Dortmund einfach nochmals hier bei SPOX rein. Der Liveticker serviert alle paar Minuten Updates zum aktuellen Spielgeschehen.

TSV 1860 München vs. BVB, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

Begegnung: TSV 1860 München - Borussia Dortmund

TSV 1860 München - Borussia Dortmund Wettbewerb: DFB-Pokal

DFB-Pokal Runde: 1

1 Datum: 29. Juli 2022

29. Juli 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München

Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, München TV: ZDF, Sky

Livestream: ZDF, Sky

Liveticker: SPOX

