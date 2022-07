SpVgg Bayreuth vs. HSV, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV wird im DFB-Pokal von der SpVgg Bayreuth herausgefordert. Wer das Duell in der 1. Runde auf keinen Fall verpassen will, bekommt in diesem Artikel die relevanten Informationen, wie man live im TV, Livestream und Liveticker dabei sein kann.

In einer ersten Runde im DFB-Pokal sind die Rollen eigentlich immer klar verteilt. Nichts anders sieht es bei der Paarung zwischen der SpVgg Bayreuth und dem Hamburger SV aus. Aber dieser Wettbewerb schreibt ja bekanntermaßen seine eigenen Gesetze, obendrein ist bei diesem Aufeinandertreffen auch gar kein riesiger Klassenunterschied mehr vorhanden.

Während den Hanseaten es in der Relegation gegen Hertha BSC misslungen ist, nach vier Jahren wieder in die Bundesliga zurückzukehren (1:0, 0:2), haben die Bayreuther am Ende der vergangenen Saison den Aufstieg in die 3. Liga zelebrieren können.

Wer setzt sich im Pokal nun durch? Das Aufeinandertreffen zwischen Bayreuth und Hamburg findet am heutigen Samstag, den 30. Juli statt, Anstoß ist um 15.31 Uhr. Gespielt wird im Hans-Walter-Wild-Stadion, das sich in Bayreuth befindet und etwas mehr als 20.000 Zuschauern Platz bietet.

SpVgg Bayreuth vs. HSV, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Angesichts dieses besonderen Spiels war und ist die Nachfrage nach Tickets vor Ort hoch. Das bedeutet also, dass die überwiegende Mehrheit nicht im Stadion mit von der Partie sein kann und auf ein Angebot im TV oder Livestream ausweichen muss, um live mit eigenen Augen nichts zu verpassen. Aber wird es überhaupt eine Übertragung geben?

Ja, wird es - aber nicht im Free-TV. Im frei empfangbaren Fernsehen laufen in der ersten Pokalrunde zwar vier Spiele, das zwischen Bayreuth und dem HSV gehört allerdings nicht dazu. Um sich diese Begegnung anzuschauen, benötigt man ein Abonnement bei Sky. Der Pay-TV-Sender überträgt die komplette Pokal-Saison mit all ihren Spielen live.

Zu sehen bekommt Ihr Bayreuth gegen Hamburg heute auf Sky Sport 5 HD, kommentiert werden die mindestens 90 Minuten von Stefan Hempel. Die Übertragung startet um 15.00 Uhr Uhr.

Das TV-Programm von Sky kann man dann übrigens auch im Livestream erleben. Wer das tun will, greift auf Sky Go oder WOW (ehemals Sky Ticket) zurück. Beides sind Livestream-Plattformen von Sky.

© imago images Der HSV hat sich von Uwe Seeler verabschiedet.

SpVgg Bayreuth vs. HSV, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

Auch SPOX begleitet das Aufeinandertreffen zwischen der SpVgg Bayreuth und dem HSV - nicht im Livestream, sondern im Liveticker. Dort werdet Ihr im Minutentakt darüber informiert, wie das Spiel verläuft, was alles so passiert. So verpasst Ihr auch dann nichts, sofern Ihr bei Sky nicht einschalten könnt oder kein Abo habt.

SpVgg Bayreuth vs. HSV, Übertragung: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker - Infos in der Übersicht

