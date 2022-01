BVB - Voting zum Pokal-Aus und Marco Rose: Sollte sich Borussia Dortmund die Trainerfrage stellen?

Nach dem überraschenden Aus im DFB-Pokal tanzt Borussia Dortmund nur noch auf zwei Hochzeiten. Zudem schied das Team von Marco Rose in der Gruppenphase der Champions League aus und überwinterte lediglich in der Europa League. Deshalb fragen wir Euch: Sollte sich der BVB die Trainerfrage stellen?

Die große Chance auf die Titelverteidigung im Pokal ist verpasst, dabei befand sich mit dem FC Bayern der wohl größte Konkurrent bereits seit der 2. Runde nicht mehr im Wettbewerb: Der BVB scheiterte am Dienstag im Achtelfinale nach einem schwachen Auftritt an Zweitligist St. Pauli, in Hamburg verlor die Borussia mit 1:2.

Es ist die bereits die zweite große Enttäuschung unter der Führung von Rose, nachdem der BVB in einer vermeintlich leichteren Gruppe in der Königsklasse hinter Ajax Amsterdam und Sporting Lissabon nur auf Platz drei gelandet war.

In der Bundesliga steht Dortmund zwar mit sechs Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Bayern München auf einem starken zweiten Platz, die Mannschaft von Rose zeigt allerdings immer wieder wechselhafte Leistungen. Von Konstanz kann keine Rede sein.

Ein Problem, das auch Rose nach der Pokalpleite ansprach: "Genau das ist unser Thema: Dass wir keine Serie starten, die auch mal über sieben, acht oder neun Spiele geht. Das muss unser Anspruch sein. Die Endgültigkeit macht es heute Abend besonders bitter - und es ist einfach nur unser Verschulden, fertig aus."

Rose weiter: "Am Ende bestätigen wir einfach wieder ein paar Dinge, die uns in den letzten Wochen und Monaten und vielleicht auch Jahren immer wieder vorgehalten werden. Wir müssen einfach den nächsten Schritt gehen als Mannschaft. Wir müssen von Anfang an Energie hier reinpacken. Dass wir das nicht schaffen, ist doof. Meine Enttäuschung ist riesig, die Chance auf einen Titel ist weg."

Jetzt seid Ihr gefragt! Hat sich der BVB unter Rose im Vergleich zu Terzic verbessert? Können weitere Enttäuschungen vielleicht nur mit einem neuen Trainer vermieden werden? Am Voting teilnehmen könnt Ihr im Web direkt hier im Artikel. Für App-User geht es hier zum Voting.