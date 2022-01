Borussia Dortmund ist im Rahmen des DFB-Pokals heute zu Gast beim FC St. Pauli. SPOX tickert das Achtelfinale für Euch live mit.

Titelverteidiger Borussia Dortmund will auch in dieser Saison den DFB-Pokal in die Höhe stemmen. Dafür müssen die Schwarz-Gelben heute den Zweitligisten FC St. Pauli aus dem Weg räumen. Wird es ihnen gelingen? Das erfahrt Ihr im Liveticker von SPOX.

St. Pauli vs. BVB: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der BVB ist erfolgreich in die Bundesliga-Rückrunde gestartet und konnte den Rückstand auf Tabellenführer Bayern München sogar auf sechs Punkte verkleinern. Heute soll der Erfolgslauf des amtierenden Pokalsiegers gegen den Zweitligisten weitergehen. Doch der FC St. Pauli ist kein gewöhnlicher Zweitligist. Trotz schwachem Rückrunden-Auftakt führen die Norddeutschen die Tabelle der 2. Bundesliga weiterhin an.

Vor Beginn: Das Duell wird um 20.45 Uhr angepfiffen und im Millerntor-Stadion, der Spielstätte des FC St. Pauli, ausgetragen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum DFB-Pokal. Im Achtelfinale stehen sich heute der FC St. Pauli und Borussia Dortmund gegenüber.

St. Pauli vs. BVB: DFB-Pokal Achtelfinale heute im TV und Livestream

Die ARD bietet das Duell heute live im Free-TV und im Livestream, der kostenlos und bei sportschau.de abrufbar ist, an.

Sky besitzt ebenfalls Übertragungsrechte am DFB-Pokal und übernimmt deswegen heute ebenfalls die Übertragung. Auf dem Sender Sky Sport 2 (HD) wird St. Pauli vs. BVB ab 20.30 Uhr angeboten, die Pokalkonferenz gibt es parallel bei Sky Sport 1 (HD) zu sehen.

Zum Einzelspiel und zur Konferenz hat der Pay-TV-Sender auch jeweils einen Livestream parat. Um diesen nutzen zu können, braucht Ihr entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket.

OneFootball ist ebenfalls eine potenzielle Adresse für Fußballfans, die das Pokalspiel schauen wollen. Dort könnt Ihr das Einzelspiel für 3,99 Euro kaufen. Ihr müsst Euch dabei auch nicht langfristig binden.

St. Pauli vs. BVB: DFB-Pokal Achtelfinale - Voraussichtliche Aufstellungen

FC St. Pauli: Smarsch - Ohlsson, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Daschner - Matanovic, Burgstaller

Smarsch - Ohlsson, Ziereis, Medic, Paqarada - Smith - Irvine, Hartel - Daschner - Matanovic, Burgstaller BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, Malen - Haaland

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick