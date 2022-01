Im DFB-Pokal trifft RB Leipzig im Achtelfinale auf Hansa Rostock. In diesem Artikel erklärt Euch SPOX, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Am heutigen Mittwoch trifft Vorjahresfinalist RB Leipzig auf Zweitligist Hansa Rostock. In der 2. Runde des DFB-Pokals mühten sich die Leipziger zu einem glanzlosen Pflichtsieg bei Regionalligist Babelsberg. Ganz anders die Rostocker, die sich den Sieg erst nach 120. nervenaufreibenden Spielminuten im Elfmeterschießen sichern konnten.

Das Duell am heutigen Mittwoch ist erst das dritte Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Das letzte Mal standen sich RB Leipzig und Hansa Rostock in der Saison 2013/2014 in der 3. Liga gegenüber. Damals gelang sowohl den Leipzigern als auch den Rostockern jeweils ein Sieg.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Am heutigen Mittwoch, den 19. Januar, stehen sich RB Leipzig und Hansa Rostock im Achtelfinale des DFB-Pokals gegenüber. Anpfiff der Partie ist um 18:30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

© getty Lukas Klostermann trifft mit RB Leipzig im DFB-Pokal-Achtelfinale auf Hansa Rostock.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel zwischen RB Leipzig und Hansa Rostock heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat dafür nur eine Möglichkeit: Sky. Der Pay-TV-Sender bietet die Partie sowohl im TV als auch im Livestream an.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock wird heute auf dem Sender Sky Sport 2 HD und auf Sky Sport 4 HD übertragen. Parallel dazu könnt Ihr auf Sky Sport 1 HD die Pokalkonferenz sehen, in der auch Ausschnitte des Spiels zu sehen sein werden.

Das Einzelspiel sowie die Konferenz könnt Ihr außerdem auch im Sky-Livestream verfolgen. Dafür benötigt Ihr ein SkyGo-Abonnement, ebenso könnt Ihr die Livestreams auch mit SkyTicket freischalten.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Zudem zeigt auch OneFootball das Spiel - dort könnt Ihr einzeln buchen.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im Liveticker

Fans der beiden Klubs, die das Spiel ihrer Mannschaften live verfolgen wollen, jedoch keinen Zugang zum Sky-Angebot haben, müssen trotzdem nicht auf das Pokalduell verzichten. SPOX tickert nämlich das Spiel live mit.

Hier geht es zur Partie RB Leipzig vs. Hansa Rostock.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, Adams, Henrichs, Angelino - Nkunku - Novoa, Silva

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Malone, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein, Ingelsson, Duljevic, Schumacher - Verhoek

RB Leipzig vs. Hansa Rostock, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Begegnungen der dritten Pokalrunde