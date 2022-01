RB Leipzig empfängt heute im Achtelfinale des DFB-Pokals den Zweitligisten Hansa Rostock. Wir tickern die komplette Partie hier für Euch mit.

Im Achtelfinale des DFB-Pokals treffen heute RB Leipzig und Hansa Rostock aufeinander. Wer setzt sich im Duell Bundesliga gegen 2. Bundesliga durch? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: RB Leipzig geht als klarer Favorit in das Spiel gegen den Zweitligisten. Der Bundesligist kehrte mit zwei Siegen aus der kurzen Bundesliga-Winterpause zurück, während Rostock zuletzt eine Heimniederlage gegen Hannover 96 kassierte. Aber wie wir ja lle wissen, hat der Pokal seine eigene Gesetze!

Vor Beginn: Spielbeginn der Partie ist heute um 18.30 Uhr in der Red Bull Arena in Leipzig.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des DFB-Pokal-Achtelfinalspiels zwischen RB Leipzig und Hansa Rostock.

RB Leipzig vs. Hansa Rostock: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Simakan, Orban, Gvardiol - Klostermann, Adams, Henrichs, Angelino - Nkunku - Novoa, Silva

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Malone, Roßbach, Rizzuto - Fröde, Rhein, Ingelsson, Duljevic, Schumacher - Verhoek

RB Leipzig vs. Hansa Rostock: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an RB Leipzig vs. Hansa Rostock liegen bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie als Einzelspiel ab 18 Uhr auf Sky Sport 2 (HD) und in der Konferenz auf Sky Sport 1 (HD). Das Einzelspiel kommentiert Hansi Küpper.

Auch eine Übertragung im Livestream via Sky ist möglich: Für Sky-Kunden über die SkyGo-App, für alle anderen mit einem kostenpflichtigen Sky Ticket.

Einzeln buchen könnt Ihr einen Livestream zu RB Leipzig vs. Hansa Rostock auch bei OneFootball - allerdings kostenpflichtig.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

DFB-Pokal: Das Achtelfinale im Überblick