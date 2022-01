Im Achtelfinale des DFB-Pokals kommt es heute zum Stadtderby zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Alle Informationen zum Pokalkracher und wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklären wir Euch in diesem Artikel.

Derby-Zeit im DFB-Pokal! Am heutigen Mittwoch, den 19. Januar, empfängt Hertha BSC Berlin seinen Stadtrivalen Union Berlin. Die Partie wird heute um 20.45 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Olympiastadion in Berlin.

Union Berlin ist gut in die Rückrunde der aktuellen Bundesligasaison gestartet. Vier Punkte aus zwei Spielen konnte das Team von Urs Fischer holen. Das bedeutet aktuell in der Tabelle den fünften Rang. Somit geht Union Berlin als leichter Favorit in die heutige Begegnung. Derbys, vor allem im DFB-Pokal, haben jedoch ihre eigenen Gesetzte. In den ersten beiden Runden gewannen die heutigen Gäste souverän gegen Türkgücü München und Waldhof Mannheim. Die Hertha wird da heute mit Sicherheit eine schwierigere Aufgabe.

Hertha BSC tat sich in den ersten beiden Pokalrunden etwas schwerer als die heutigen Gäste. Knappe Siege gab es gegen den SV Meppen und Preußen Münster. Und auch in der Liga läuft es eher durchwachsen. Mit einer Niederlage gegen den 1. FC Köln und einem 0:0 gegen den VfL Wolfsburg startete die Hertha in die Bundesliga-Rückrunde. Eine Leistungssteigerung im Vergleich zu diesen Spielen muss heute her, wenn Hertha BSC eine Runde weiterkommen möchte.

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Wettbewerb: Achtelfinale DFB-Pokal

Achtelfinale DFB-Pokal Begegnung: Hertha BSC vs. Union Berlin

Hertha BSC vs. Union Berlin Datum: 19. Januar

19. Januar Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Austragungsort: Olympiastadion, Berlin

Olympiastadion, Berlin Übertragung im TV: ARD, Sky

ARD, Sky Übertragung im Livestream: ARD, Sky, OneFootball

ARD, Sky, OneFootball Liveticker: SPOX

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Die heutige Partie zwischen Hertha BSC und Union Berlin läuft sowohl im Free-TV, als auch im Pay-TV. Zudem gibt es diverse Angebote die Pokalbegegnung im Livestream zu verfolgen.

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Die ARD beginnt die Übertragung des heutigen Spiels zwischen Hertha BSC und Union Berlin ab 20.15 Uhr im Free-TV. Ab 20.45 Ihr seht Ihr das Spiel im Ersten dann live und in voller Länge. Tom Bartels ist für die ARD als Kommentator im Einsatz.

Auf Sky Sport 2 seht Ihr die Partie heute live und vollumfänglich ab 20.30 Uhr. Für den Kommentar des Spiels ist Kai Dittmann zuständig. Sky zeigt die Begegnung ebenfalls live in der Konferenz auf Sky Sport 1. Dort seht Ihr das Spiel zusammen mit der Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und dem SC Freiburg.

© getty Die Hoffnungen der Hertha liegen heute vor allem auf Marco Richter. Er ist der Topscorer der Mannschaft.

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Wer das Spiel zwischen Hertha BSC und Union Berlin lieber im Livestream verfolgen möchte, dem bieten sich einige Optionen. Die ARD bietet als öffentlich-rechtlicher Sender einen kostenlosen Livestream an. Diesen findet Ihr in der ARD-Mediathek, oder auf der Sportschau-Website.

Als Sky-Kunde könnt Ihr die Partie bequem über die Sky Go-App streamen. Zudem bietet Sky Euch die Möglichkeit das Sky Ticket zu erwerben, mit welchem Ihr das Spiel ebenfalls live und vollumfänglich sehen könnt.

Die letzte Alternative bietet der Stream von OneFootball. Dort seht Ihr die Übertragung von Sky. Ihr müsst dafür jedoch kein Abo abschließen, sondern erwerbt die Partie als Einzelstream bei OneFootball.

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Klünter, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, Ascacibar - M. Richter, S. Serdar - Maolida, Belfodil

Schwolow - Klünter, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, Ascacibar - M. Richter, S. Serdar - Maolida, Belfodil Union Berlin: Luthe - Baumgartl, Knoche, Heintz - Trimmel, R. Khedira, Oczipka - Haraguchi, Prömel - Kruse, Voglsammer

Hertha BSC vs. Union Berlin, Übertragung: Achtelfinale im DFB-Pokal heute im Liveticker

Bei SPOX könnt Ihr das Stadtderby zwischen Union Berlin und Hertha BSC im Liveticker verfolgen. Mit diesem verpasst Ihr keine wichtige Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

