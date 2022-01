Im DFB-Pokal-Achtelfinale kommt es heute zum Duell der beiden Berliner Bundesligisten Hertha BSC und Union. Hier tickern wir das Spiel für euch mit.

Hertha BSC vs. Union Berlin ist der Kracher des heutigen Pokalabends. Welches Team aus der Hauptstadt zieht ins Viertelfinale ein? In unserem Liveticker seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand.

Hertha BSC vs. Union Berlin: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im DFB-Pokal-Achtelfinale kommt es zum Berliner Stadtderby. Die Gäste aus Köpenick gehen als Favorit in das Rennen um die Vormachtstellung in der Hauptstadt. In der Liga im vergangenen November setzte sich Union mit 2:0 durch.

Vor Beginn: Das Berliner Derby wird heute um 20.45 Uhr im Olympiastadion - vor 3000 zugelassenen Fans. Unter normalen Umständen wäre das Spiel sicher ausverkauft gewesen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des DFB-Pokal-Krachers im Achtelfinale zwischen Hertha BSC und Union Berlin.

Hertha BSC vs. Union Berlin: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Hertha BSC: Schwolow - Klünter, Stark, Torunarigha, Mittelstädt - Darida, Ascacibar - M. Richter, S. Serdar - Maolida, Belfodil

Union Berlin: Luthe - Baumgartl, Knoche, Heintz - Trimmel, R. Khedira, Oczipka - Haraguchi, Prömel - Kruse, Voglsammer

Hertha BSC vs. Union Berlin: DFB-Pokal Achtelfinale heute live im TV und Livestream

Die ARD zeigt Hertha BSC vs. Union Berlin heute ab 20.15 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream auf sportschau.de. Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger führen Euch durch den Pokalabend, das Spiel kommentiert Tom Bartels.

Sky zeigt das Spiel heute ebenfalls live: Ab 20.30 Uhr auf Sky Sport 2 (HD) und in der Pokal-Konferenz auf Sky Sport 1 (HD) zu sehen. Zum Einzelspiel und zur Konferenz hat Sky auch jeweils einen Livestream parat. Um diesen nutzen zu können, braucht Ihr entweder die SkyGo-App (Bestandskunden) oder ein kostenpflichtiges SkyTicket.

Bei OneFootball könnt Ihr Hertha BSC vs. Union Berlin für 3,99 Euro kaufen und dann im Livestream verfolgen.

