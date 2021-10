Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der 2. Runde des DFB-Pokals empfängt heute Borussia Mönchengladbach den FC Bayern München. Wir verraten Euch, wo Ihr das Topduell live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

DFB-Pokal, 2. Runde, Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Das ist der Kracher in der 2. Runde des DFB-Pokals! Am heutigen Mittwoch, 27. Oktober, empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Bayern München zum Klassiker. Angepfiffen wird das Spiel um 20.45 Uhr im mit 48.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkaufen Borussia-Park.

Der FC Bayern ist nicht nur Rekordmeister, sondern mit 20 Erfolgen auch DFB-Pokal-Rekordsieger. Borussia Mönchengladbach gewann den DFB-Pokal immerhin auch schon drei Mal, der letzte Erfolg datiert allerdings aus dem Jahr 1995. Um den Pokal ein viertes Mal zu gewinnen, müssen die Fohlen heute den momentan am schwersten zu bezwingenden deutschen Klub ausschalten. Dass sie mit dem FC Bayern mithalten können, zeigten sie beim 1:1 am 1. Spieltag.

Wenig hoffnungsvoll ist dagegen die Gladbacher Pokalstatistik gegen den FC Bayern. In bisher sieben Duellen ging Mönchengladbach immer als Verlierer vom Platz. Um die Statistik aufzubessern, müssen die Mannen von Trainer Adi Hütter besser spielen als zuletzt in der Bundesliga. Auf ein Zwischenhoch mit Siegen gegen den VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund folgten zuletzt ein Remis gegen den VfB Stuttgart und eine Niederlage bei Hertha BSC. Mit Platz zwölf liegt Gladbach hinter den Erwartungen zurück.

Voll im Soll ist dagegen der FC Bayern: Platz eins in der Bundesliga und in der Champions League. Heute müssen die Münchner noch einmal auf Trainer Julian Nagelsmann verzichten. "Mir geht es gut", versicherte der 34-Jährige am Dienstag aus der Corona-Isolation, sein jüngster Test "war aber noch nicht so, dass ich raus kann".

DFB-Pokal: Die 2. Runde am Mittwoch im Überblick

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr Waldhof Mannheim Union Berlin Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr VfL Bochum FC Augsburg Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr Dynamo Dresden FC St. Pauli Mittwoch, 27. Oktober 18.30 Uhr Bayer Leverkusen Karlsruher SC Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr Hannover 96 Fortuna Düsseldorf Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayern München Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr SSV Jahn Regensburg Hansa Rostock Mittwoch, 27. Oktober 20.45 Uhr VfB Stuttgart 1. FC Köln

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: 2. Runde im DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Das macht Laune! Das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München wird heute live im Free-TV übertragen. Die Übertragung auf Das Erste mit Kommentator Tom Bartels und Experte Bastian Schweinsteiger beginnt bereits um 20.15 Uhr.

Ebenfalls kosten ist der von der ARD auf seiner Homepage und auf sportschau.de angebotene Livestream.

Ein kostenpflichtiges Abo, das die Spiele im DFB-Pokal beinhaltet, benötigt Ihr dagegen für die Live-Übertragung von Sky. Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München ist ab 20.30 Uhr mit dem Kommentar von Wolff-Christoph Fuss auf Sky Sport 3 (HD) zu sehen und zudem in der Konferenz auf Sky Sport 2 (HD).

Um die Spiele im Sky-Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl live zu verfolgen, benötigt Ihr ebenfalls ein Abo. Sky-Kunden können den Livestream via der App Sky Go abrufen, alle anderen benötigen ein SkyTicket. Ein solches ist auch noch kurzfristig zu buchen und Eure erste Alternative, wenn Ihr kein Sky-Kunde seid. Ein "Supersport Jahresticket" kostet im ersten Jahr der Vertragslaufzeit 19,99 Euro im Monat.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: 2. Runde im DFB-Pokal heute im Liveticker

Mit dem ausführlichen Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts vom DFB-Pokal-Kracher Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München. Klickt rein - ein Blick in den Liveticker lohnt sich bereits vor Spielbeginn!

Hier geht's zum Liveticker Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

DFB-Pokal, 2. Runde, Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Voraussichtliche Aufstellungen

Beim FC Bayern sind heute die zuletzt angeschlagenen Leon Goretzka und Alphonso Davies wieder dabei. Auch der von einer Haftstrafe bedrohte Lucas Hernandez, der zudem Wadenprobleme hatte, steht zur Verfügung. Bei Borussia Mönchengladbach steht Angreifer Marcus Thuram vor dem Comeback - zumindest für ein paar Minuten als Joker.

Mönchengladbach: Sommer - Scally, Ginter, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Koné - Hofmann, Stindl, Plea - Embolo

Bayern München: Neuer - Pavard, Süle, Upamecano, Davies - Kimmich, Sabitzer - Gnabry, Müller, Sané - Lewandowski

