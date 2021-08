Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im DFB-Pokal treffen heute mit dem 1. FC Kaiserslautern und Borussia Mönchengladbach zwei Traditionsvereine in der 1. Runde aufeinander. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie live im TV und Livestream sehen könnt.

Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal 1. Runde - Die wichtigsten Infos zum Spiel

Trainer Adi Hütter startet am heutigen Montag, den 9. August, mit seinem ersten Pflichtspiel als Trainer von Borussia Mönchengladbach in die Saison 2021/22. In der ersten Runde des DFB-Pokals geht es gegen den 1. FC Kaiserslautern. Gespielt wird um 20.45 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Auf dem Betzenberg dürfen Corona-bedingt bis zu 5.000 Zuschauer rein und ihre Mannschaften anfeuern.

Der Drittligist aus Kaiserslautern steht nach zwei Spieltagen in der 3. Liga bei nur einem Punkt, viel Selbstvertrauen konnte das Team von Trainer Marco Antwerpen also nicht sammeln. Die Gladbacher hingegen warten noch auf den Bundesliga-Start.

Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal 1. Runde heute live im TV und Livestream

Fußballfans in Deutschland haben Grund zur Freude: Das Pokalspiel wird unter anderem nämlich auch im Free-TV zu sehen sein. Um 20.15 Uhr geht die ARD auf Sendung und stimmt Euch mit Vorberichten auf das Spiel ein. Tom Bartels begleitet Euch als Kommentator durch die Begegnung.

Auch via Livestream habt Ihr die Möglichkeit, Kaiserslautern gegen Borussia Mönchengladbach zu verfolgen. Bei Sportschau.de könnt Ihr den Stream gratis nutzen.

Da Sky die Übertragungsrechte für alle Pokalspiele besitzt, gibt es das Duell natürlich auch beim Pay-TV-Sender zu sehen. Auf dem Sender Sky Sport 2 HD läuft ab 20.30 Uhr die Übertragung, die von Kai Dittmann kommentiert wird.

Wer im Sky-Livestream das Spiel schauen möchte, hat dafür zwei Optionen. Zum einen das SkyGo-Abonnement, zum anderen das SkyTicket , welches für Nicht-Kunden gedacht ist.

Van Bommels Vorgänger: Legendäre Wechselfehler © getty 1/13 Dem VfL Wolfsburg droht aufgrund eines Wechselfehlers das nachträgliche Aus im DFB-Pokal. Insgesamt wechselte Trainer Mark van Bommel sechsmal, laut DFB sind jedoch nur fünf erlaubt. Wir zeigen Euch weitere legendäre Wechselfehler. © getty 2/13 Den ersten Wechselfehler in der Bundesliga gab es 1977. Hennes Weisweiler, der damalige Trainer des 1. FC Köln, brachte mit Roger van Gool einen dritten Ausländer. Damals waren jedoch nur zwei erlaubt. © imago images 3/13 Das gleiche Schicksal erleidet 16 Jahre später auch Eintracht Frankfurt. Horst Heese hatte ebenfalls einen ausländischen Spieler zu viel auf das Feld beordert. Der 5:2-Sieg gegen Uerdingen wurde nachträglich zu einer 0:2-Niederlage. © getty 4/13 Einen der legendärsten Wechselfehler leistete sich Giovanni Trapattoni in Diensten des FC Bayern. Beim 5:2-Sieg am 15. April 1995 setzt Trap mit der Einwechslung von Dietmar Hamann den vierten Vertragsamateur ein. © getty 5/13 Laut den Statuten waren jedoch nur drei Vertragsamateure erlaubt, für jeden weiteren hätte es einer Sondergenehmigung bedurft. Frankfurt protestierte dagegen und bekam Recht. Am Ende wurde das Spiel 2:0 für die Eintracht gewertet. © getty 6/13 "Winnie, zähl deine Ausländer", sagte einst der Stadionsprecher des KSC. Denn Trainer Winfried Schäfer hatte 11. November 1995 den vierten Ausländer eingewechselt. Sergei Kirjakow konnte aber auch die 1:4-Niederlage gegen Bayer nicht verhindern. © getty 7/13 Als Klaus Augenthaler interimsweise am letzten Spieltag 1996 auf der Bank des FC Bayern für Franz Beckenbauer Platz nahm, waren lediglich drei Wechsel erlaubt. Augenthaler nahm jedoch vier vor. © getty 8/13 Kurioserweise änderte dies am Ergebnis nichts. Fortuna Düsseldorf verzichtete nach dem 2:2-Unentschieden auf einen Einspruch. © imago images 9/13 Den vielleicht bittersten Wechselfehler leistete sich Christoph Daum 1992 als Trainer beim VfB Stuttgart. Als Deutscher Meister trat der VfB gegen Leeds United in der Qualifikation für die neugeschaffene Champions League an. © imago images 10/13 Das Hinspiel gewann der VfB mit 3:0 im Neckarstadion. Im Rückspiel war Leeds jedoch klar besser. Zehn Minuten vor Schluss erzielte Chapman das 4:1. Daum wechselte Jovica Simanic ein, um das Ergebnis über die Zeit zu bringen. Mit Erfolg. © imago images 11/13 Der VfB zog aufgrund des erzielten Auswärtstors in die Gruppenphase ein. Von wegen! Denn Simanic war der vierte VfB-Ausländer auf dem Feld. Die UEFA wertete das Spiel mit 3:0 für Leeds. Das Entscheidungsspiel in Barcelona verlor der VfB mit 1:2. © getty 12/13 Otto Rehhagel wurde am 26. September 1998 auch die Ausländerregel zum Verhängnis. Nachdem sich Michael Schjönberg das Schienbein gebrochen hatte, wurde Pascal Ojigwe eingewechselt. Der Fauxpas der Lauterner sprach sich schnell auf dem Feld herum. © getty 13/13 Hany Ramzy spielte deswegen eine Verletzung vor und Rehhagel wechselte ihn für Harry Koch aus. Der erinnerte sich später im Spiegel an die Partie. Der Gegner VfL Bochum habe davon gewusst, aufgrund des 3:2-Sieges aber keinen Protest mehr eingelegt.

Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: DFB-Pokal 1. Runde heute im Liveticker

SPOX ist für Kaiserslautern vs. Mönchengladbach - wie bei allen anderen Pokalspielen - mit einem Liveticker im Einsatz. Tore, eine potenzielle Verlängerung, Elfmeterschießen - mit dem Liveticker verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht's zum Liveticker: Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach.

Kaiserslautern vs. Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

Kaiserslautern: Raab - J. Zimmer, Tomiak, Götze, Zuck - Klingenburg, Sessa - Redondo, Wunderlich, Hanslik - Huth

Raab - J. Zimmer, Tomiak, Götze, Zuck - Klingenburg, Sessa - Redondo, Wunderlich, Hanslik - Huth Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Ginter, Elvedi, Scally - Kramer, Neuhaus - Herrmann, Stindl, H. Wolf - Thuram

© getty Die Roten Teufel haben in der 3. Liga nach zwei Spielen bloß einen Punkt auf ihrem Konto.

DFB-Pokal: Alle Begegnungen der 1. Runde im Überblick