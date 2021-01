Der FC Bayern München wird heute im Nachholspiel der 2. DFB-Pokal-Hauptrunde von Holstein Kiel herausgefordert. Hier könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DFB-Pokal: Holstein Kiel - FC Bayern München heute im Liveticker - Vor Beginn

Völlig chancenlos scheinen die in der 2. Bundesliga vertretenen Kieler zumindest im Vorfeld nicht zu sein. Das Team von Hansi Flick hat fünf Spiele in Folge immer mindestens ein Gegentor kassiert, zuletzt lag der FCB gegen den FSV Mainz 05 zur Pause sogar 0:2 zurück (Endstand 5:2), woraufhin es kürzlich gegen Borussia Mönchengladbach nach einer eigenen 2:0-Führung eine empfindliche 2:3-Niederlage setzte. Die Bayern sind derzeit so verwundbar in der Defensive wie seit 30 Jahren nicht mehr - da kassierte der Rekordmeister 1981/82 sogar ein Tor mehr als in der laufenden Bundesligasaison (25).

Eigentlich hätten die Münchner, amtierender Pokalsieger, bereits unmittelbar vor Weihnachten in Kiel gastieren sollen. Schon nach der Auslosung im November baten sie Holstein und den DFB aber um eine Verlegung. Grund: Die hohe Belastung für die Bayern-Profis. Dem Wunsch wurde entsprochen, sodass wir uns dann eben heute auf diese mindestens 90 Minuten freuen können. Die Achtelfinal-Paarungen stehen übrigens schon fest. Der Gewinner des heutigen Spiels bekommt es mit dem SV Darmstadt 98 zu tun.

Herzlich willkommen zum Nachholspiel der 2. Hauptrunde im DFB-Pokal zwischen Rekordpokalsieger Bayern München und Zweitligist Holstein Kiel. Los geht's um 20.45 Uhr.

DFB-Pokal: Holstein Kiel - FC Bayern München heute im TV und Livestream

Holstein Kiel gegen den FC Bayern läuft sowohl im frei empfangbaren Fernsehen als auch im Pay-TV. Die ARD zeigt das Duell genauso wie Bezahlsender Sky. Der öffentlich-rechtliche Sender geht um 20.15 Uhr auf Sendung, bietet dazu auf sportschau.de außerdem einen kostenlosen Livestream an.

Sky überträgt auf Sky Sport 1 HD ab 20.30 Uhr. Verfolgen lässt sich die Partie hier auch via Livestream mit Sky Go oder Sky Ticket. Alternativ könnt Ihr für zehn Euro ein Ticket erwerben, das vom gestrigen Dienstag, 20.30 Uhr noch bis heute um 23 Uhr gültig ist.

DFB-Pokal: Die Achtelfinalduelle im Überblick

Wer dieses Duell gewinnt, zieht ins Achtelfinale ein. Dort wartet bereits der Zweitligist SV Darmstadt 98.