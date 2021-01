FC Bayern, Trikot: Darum spielt der FCB in einem Sondertrikot gegen Holstein Kiel

Der FC Bayern München wird im DFB-Pokal nicht in seinem gewöhnlichen Jersey auflaufen, sondern ein Sondertrikot tragen. SPOX erklärt, was es damit auf sich hat.

Sichere Dir deinen DAZN-Gratismonat und erlebe die Bundesliga, Champions League, Serie A, Primera Division und mehr live!

FC Bayern: Darum spielt der FCB in einem Sondertrikot gegen Holstein Kiel

Nicht in Rot, nicht in Weiß, nicht in Schwarz: Wenn es am heutigen Mittwochabend im DFB-Pokal gegen Holstein Kiel zur Sache geht, werden die Profis des FC Bayern München keines der ursprünglich für die aktuelle Saison vorgesehenen Trikots tragen.

Die Mannschaft von Hansi Flick läuft im sogenannten "Human Race"-Dress auf. Eigentlich war vorgesehen, dass die Bayern im Pokal-Spiel im Dezember in dem Trikot auflaufen. Doch da die Partie in den Januar verlegt wurde, verlegte auch der FCB seine Aktion.

FC Bayern: Trikot von adidas und Pharrell Williams entworfen

Das Trikot, das beim deutschen Rekordmeister mit den drei blau-weißen Streifen über der rechten Schulter an den Anfang der 1990er-Jahre erinnert, wurde von dem Musiker Pharrell Williams und Ausrüster adidas entworfen und im Oktober 2020 der Öffentlichkeit präsentiert, im Falle der Münchner bis dato aber erst von den Damen und kürzlich von der zweiten Mannschaft getragen. Nun sind auch die Profis an der Reihe.

Hintergrund des Ganzen: Die Kampagne, an der als adidas-Partner auch Real Madrid, Juventus Turin, Manchester United und der FC Arsenal teilnehmen, soll als ein Zeichen für Vielfalt, Toleranz und ein friedliches Miteinander dienen.

Mit dem Erlös unterstützt Bayern München SOS-Kinderdörfer in aller Welt. Fans können das Human-Race-Trikot in den Shops des Klubs kaufen.

FC Bayern: Möglicher Gegner im DFB-Pokal

Sollte der FC Bayern eine Runde weiterkommen, würde der Klub im Achtelfinale auf den SV Darmstadt 98 treffen.