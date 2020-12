DFB-Pokal: Rot Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf heute live im TV und Livestream

In der 2. Runde des DFB-Pokals wird Fortuna Düsseldorf von Rot-Weiß Essen herausgefordert. SPOX klärt auf, wo die Begegnung zwischen dem Regionalligisten und dem Zweitligisten im TV, Livestream oder Liveticker zu verfolgen ist.

Rot-Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf: Zeit, Datum, Ort

Rot-Weiß Essen empfängt am Mittwoch, den 23. Dezember 2020, Fortuna Düsseldorf zur 2. Runde im DFB-Pokal. Anstoß im Stadion Essen ist um 18.30 Uhr. Gespielt wird aufgrund der Corona-Pandemie vor leeren Rängen.

Fortuna Düsseldorf, zur laufenden Saison von der Bundesliga in die 2. Bundesliga abgestiegen, geht aufgrund des Klassenunterschieds als Favorit in das Duell, sollte RWE allerdings nicht unterschätzen. Die Essener sind in der Regionalliga West vertreten, führen die Tabelle dort an und haben saisonübergreifend seit Anfang Februar 2020 kein Spiel mehr verloren.

Rot-Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal heute live im TV und Livestream

Das Aufeinandertreffen zwischen Rot-Weiß Essen und Fortuna Düsseldorf wird nicht im Free-TV zu verfolgen sein. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel sowie auch alle weiteren Partien im DFB-Pokal.

Auf Sky Sport 3 und Sky Sport 3 HD beginnt um 18 Uhr die Vorberichterstattung, eine halbe Stunde später ertönt der Anpfiff.

Für Sky-Kunden besteht die Möglichkeit, den DFB-Pokal auch via Sky Go oder Sky Ticket zu streamen. Sky Ticket ist auch als monatlicher Zugang erhältlich. Zudem bietet Sky für 15 Euro zum DFB-Pokal ein Megaticket an, das von Dienstag, den 22. Dezember ab 17.40 Uhr bis Mittwoch, den 23. Dezember um 23.45 Uhr gültig ist.

Rot-Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf: Highlights im TV

Highlights von Rot-Weiß Essen gegen Fortuna Düsseldorf sind am Mittwoch gegen 21.30 Uhr in der ARD in einem Schnelldurchlauf zu sehen, ehe die Live-Übertragung des DFB-Pokalspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem SC Freiburg mit der zweiten Halbzeit fortgesetzt wird.

Rot-Weiß Essen - Fortuna Düsseldorf heute im Liveticker

SPOX bietet euch zum Spiel zwischen RWE und Fortuna Düsseldorf einen Liveticker an, mit dem Ihr auf dem Laufenden bleibt und vom Spielgeschehen nichts verpasst. Hier geht es zum Liveticker.

Auch die anderen Zweitrundenspiele werden bei uns live getickert. Hier geht es zum Liveticker-Kalender.

DFB-Pokal, 2. Runde: Die Spiele am Mittwoch