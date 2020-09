DFB-Pokal: Termine, Paarungen, Spiele, Datum

Der Auftakt der neuen DFB-Pokal-Saison steht unmittelbar bevor. Wann die ersten Spiele stattfinden, welche Teams aufeinandertreffen und wann die weiteren Runden stattfinden, erfahrt Ihr hier.

Eine Woche vor dem Start in der Bundesliga stehen im Pokal die ersten Pflichtspiele an. Welches Top-Team ist bereits in Frühform? Und wer sorgt für die alljährliche Blamage?

DFB-Pokal: An diesen Terminen wird gespielt

Die ersten beiden Partien der ersten Runde finden am kommenden Freitag, 11. September, statt. Abgeschlossen wird die Runde drei Tage später. Die Runde der besten 32 wird dann im Dezember ausgetragen.

Runde Datum 1. Runde 11. bis 14. September 2020 2. Runde 22. und 23. Dezember 2020 Achtelfinale 2. und 3. Februar 2021 Viertelfinale 2. und 3. März 2021 Halbfinale 1. und 2. Mai 2021 Finale 13. Mai 2021

DFB-Pokal: Die Paarungen der ersten Runde im Überblick

31 Spiele gehen am Wochenende über die Bühne. Einzig das Spiel des FC Bayern gegen den 1. FC Düren wurde aufgrund der Champions-League-Belastung einen Monat nach hinten verlegt.

Datum Heim (Liga) Gast (Liga) 11. September, 20.45 Uhr TSV Havelse (Regionalliga Nord) 1. FSV Mainz 05 (Bundesliga) 11. September, 20.45 Uhr Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga) Hertha BSC (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr 1. FC Nürnberg (2. Bundesliga) RB Leipzig (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr SV Todesfelde (Schleswig-Holstein-Liga) VfL Osnabrück (2. Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr VSG Altglienicke (Regionalliga Nordost) TSG Hoffenheim (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr 1860 München (3. Liga) 1. FC Köln (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr FV Engers (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar) VfL Bochum (2. Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr RSV Meinerzhagen (Oberliga Westfalen) SpVgg Greuther Fürth (2. Liga) 12. September, 15.30 Uhr MTV Eintracht Celle (Niedersachsen Landesliga Lüneburg) FC Augsburg (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr Union Fürstenwalde (Regionalliga Nordost) VfL Wolfsburg (Bundesliga) 12. September, 15.30 Uhr FC Oberneuland (Regionalliga Nord) Borussia Mönchengladbach (Bundesliga) 12. September, 18.30 Uhr FC Ingolstadt (3. Liga) Fortuna Düsseldorf (2. Bundesliga) 12. September, 18.30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball (Regionalliga Südwest) Erzgebirge Aue (2. Bundesliga) 12. September, 18.30 Uhr Karlsruher SC (2. Bundesliga) Union Berlin (Bundesliga) 12. September, 20.45 Uhr Carl Zeiss Jena (Regionalliga Nordost) Werder Bremen (Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr Chemnitzer FC (Regionalliga Nordost) Eintracht Frankfurt (Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr FC Rielasingen-Arlen (Südbaden VL) Holstein Kiel (2. Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr SC Wiedenbrück (Regionalliga West) SC Paderborn (2. Liga) 13 September, 15.30 Uhr SV Elversberg (Regionalliga Südwest) FC St. Pauli (2. Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr Eintracht Norderstedt (Regionalliga Nord) Bayer 04 Leverkusen (Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr SC Wiedenbrück (Regionalliga West) SC Paderborn 07 (2. Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr Hansa Rostock (3. Liga) VfB Stuttgart (Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern (3. Liga) Jahn Regensburg (2. Bundesliga) 13 September, 15.30 Uhr 1. FC Schweinfurt (Regionalliga Bayern) FC Schalke 04 (Bundesliga) 13 September, 18.30 Uhr SV Wehen Wiesbaden (3. Liga) 1. FC Heidenheim (2. Bundesliga) 13 September, 18.30 Uhr 1. FC Magdeburg (3. Liga) SV Darmstadt 98 (2. Bundesliga) 13 September, 18.30 Uhr Waldhof Mannheim (3. Liga) SC Freiburg (Bundesliga) 14. September, 18.30 Uhr Würzburger Kickers (2. Bundesliga) Hannover 96 (2. Bundesliga) 14. September, 18.30 Uhr Rot-Weiss Essen (Regionalliga West) Arminia Bielefeld (Bundesliga) 14. September, 18.30 Uhr Dynamo Dresden (3. Liga) Hamburger SV (2. Bundesliga) 14. September, 20.45 Uhr MSV Duisburg (3.Liga) Borussia Dortmund (Bundesliga) 15. Oktober, 20.45 Uhr 1. FC Düren (Mittelrheinliga) Bayern München (Bundesliga)

DFB-Pokal: Die Spiele live im TV, Livestream und Liveticker

Die Übertragungsrechte für die Spiele des DFB-Pokals hat sich Sky gesichert. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Partien in voller Länge und bieitet sowohl Bewegtbilder im TV als auch im Livestream via Sky Go an.

Ausgewählte Spiele sind jedoch auch im Free-TV zu sehen. Dort werden die Spiele zwischen der ARD und Sport 1 aufgeteilt. In den Runden eins und zwei sind zwei Spiele frei empfangbar, im Achtel- und Viertelfinale sogar drei.

Am Auftaktwochenende überträgt die ARD das Spiel Duisburg gegen Dortmund, das Nachholspiel zwischen Düren und dem FC Bayern zeigt neben Sky auch Sport 1.

DFB-Pokal: Die Redkordsieger des Wettbewerbs

Unangefochtener Rekordsieger des deutschen Pokalwettbewerbs ist der FC Bayern. Auch im Vorjahr siegte der FCB im Finale gegen Bayer Leverkusen (4:2).