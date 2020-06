Nach der Bundesliga setzt nun auch der DFB-Pokal seinen Spielbetrieb wieder fort. Im zweiten Halbfinale treffen die beiden letzten Sieger aufeinander. Hier erfahrt ihr, wo ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt live sehen könnt.

Zuletzt spielten beide Mannschaften erst vor zweieinhalb Wochen gegeneinander. Damals siegten die Bayern in der Allianz Arena mit 5:2.

Wann und wo findet das DFB-Pokalhalbfinale zwischen dem FC Bayern München und Eintracht Frankfurt statt?

Die Bayern empfangen die Eintracht am heutigen Mittwoch, 10. Juni, um 20.45 Uhr in der heimischen Allianz Arena. Wie in der Bundesliga müssen die 75.024 Plätze allerdings auch im DFB-Pokal unbesetzt bleiben.

Wer zeigt / überträgt FC Bayern München - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream?

Das Spiel wird wie das andere Halbfinale auch im Free-TV und kostenlosen Livestream der ARD übertragen. Dort beginnt die Übertragung mit Kommentator Tom Bartels und Moderator Matthias Opdenhövel um 20.15 Uhr.

Zudem zeigt auch der Pay-TV-Sender Sky die Partie im Fernsehen auf Kanal Sky Sport 2, im Livestream auf Sky Go oder gegen eine einmalige Zahlung mit dem Sky Ticket. Dort beginnt die Übertragung ebenfalls um 20.15 Uhr, Wolff Fuss kommentiert.

FC Bayern München: Respekt vor Frankfurter Pokalqualitäten

Bayern-Trainer Hansi Flick hat großen Respekt vor den Pokalqualitäten der Frankfurter, schließlich schlugen sie die Bayern bereits vor zwei Jahren im Finale: "Frankfurt hat enorm viel Erfahrung gerade mit Pokalspielen. Sie können auf den Punkt da sein, damit rechne ich. Sie haben enorme Qualität und spielen mit viel Leidenschaft. Wir müssen konzentriert sein und Fehler minimieren."

Für das Spiel sei man genau zum richtigen Zeitpunkt fit: "Wir haben eine gewisse Lockerheit, die wichtig ist. Auch heute im Training waren wir noch nicht ganz bei 100 Prozent, aber das sind wir morgen. Wir wollen unbedingt gewinnen und ins Finale einziehen. Aber das wird nicht einfach."

Eintracht Frankfurt: Aggressive Antwort auf flexible Bayern

Für Trainer Adi Hütter sind die Bayern schwer auszurechnen, weshalb seine Mannschaft wohl mehrere Pläne für das Spiel braucht. Die Grundeinstellung sei aber klar: "Wir werden viele Antworten auf das flexible Spiel der Bayern brauchen. Sie haben eine kaum auszurechnende Mannschaft. Dagegen brauchen wir ein bissiges aggressives Team, das sich auch traut, nach vorne zu spielen."

Obwohl Frankfurt beim letzten Spiel klar verlor, sieht Hütter einen Vorteil in dem kürzlichen Aufeinandertreffen: "Mit dem Spiel in München in der Liga vor zwei Wochen hatten wir eine gute Vorbereitung auf das morgige Match. Dass die Bayern Favorit sind, ist klar. Das sind sie immer. Insbesondere aktuell sind sie natürlich eine Klasse für sich."

Wer zeigt Bayern - Frankfurt heute live: Die letzten Duelle

Die letzten Duelle zwischen beiden Mannschaften waren stets eine sehr deutliche Angelegenheit für die siegende Mannschaft, die zumeist der FC Bayern war. Auch insgesamt haben die Münchener die Nase vorn. Sie konnten insgesamt 63 direkte Duelle für sich entscheiden, Frankfurt nur 33. In 26 Spielen gab es dagegen keinen Sieger.