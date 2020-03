DFB-Pokal, Viertelfinale: Die Dienstagsspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Dienstag stehen die ersten beiden Spiele des DFB-Pokal-Viertelfinals auf dem Programm. Hier erfahrt Ihr, wer aufeinandertrifft und wo Ihr die Partien im TV und Livestream sehen könnt.

Morgen sind noch Bayer Leverkusen, Union Berlin, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen im Einsatz. Wer kommt heute eine Runde weiter?

DFB-Pokal, Viertelfinale: Das sind die heutigen Spiele

Drei Bundesligisten, ein Regionalligist und ein absoluter Klassiker des deutschen Fußballs: Die beiden heutigen Spiele im DFB-Pokal haben einiges zu bieten.

Anpfiff Heim Gast 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf 20.45 Uhr FC Schalke 04 FC Bayern München

DFB-Pokal: Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Während die Partie zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Fortuna Düsseldorf lediglich im Pay-TV zu sehen ist, könnt Ihr das Spiel Schalke gegen Bayern auch im frei empfangbaren Fernsehen verfolgen. Die ARD berichtet ab 20.15 Uhr mit Moderator Alexander Bommes und Reporter Gerd Gottlob aus der Veltins-Arena. Beim öffentlich-rechtlichen Sender steht auch ein kostenloser Livestream bereit.

Beide Begegnungen werden zudem bei Sky ausgestrahlt. Der Pay-TV-Sender überträgt alle Partien des DFB-Pokals und sendet ab 18 Uhr auf Sky Sport HD 1. Neben der TV-Übertragung kann alternativ auch der Livestream via Sky Go sowie ein Tagespass via Sky Ticket genutzt werden.

DFB-Pokal: Alle Spiele im Liveticker von SPOX

Habt Ihr keinen Zugriff auf ein Bewegtbild, bietet SPOX eine Alternative. Zu allen Begegnungen des DFB-Pokals steht dort ein umfangreicher Liveticker zur Verfügung - und somit auch zu den beiden Partien am heutigen Dienstag.

Hier findet Ihr den Livetickern zu Schalke gegen Bayern.

Hier geht's zum SPOX-Ticker zu Saarbrücken gegen Düsseldorf.

Schalke 04 gegen FC Bayern: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Nach der schwachen Leistung gegen Köln ist es fraglich, ob Alexander Nübel erneut das Schalker Tor hüten wird. Beim FC Bayern ist der Einsatz von Jerome Boateng aufgrund von Magen-Darm-Problemen fraglich. Sicher fallen Robert Lewandowski und Kingsley Coman aus.

Schalke 04: Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Matondo - Harit - Raman, Burgstaller

Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Matondo - Harit - Raman, Burgstaller Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Zirkzee

1. FC Saarbrücken: Der Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals

Der Spitzenreiter der Regionalliga Südwest setzte sich in der 2. Runde gegen Bundesligist Köln durch. Im Achtelfinale bezwang der FCS den Karlsruher SC im Elfmeterschießen.