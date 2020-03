DFB-Pokal: FC Schalke 04 gegen FC Bayern München live im TV und Livestream sehen

Im Viertelfinale des DFB-Pokals stehen sich der FC Schalke 04 und der FC Bayern München gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Begegnung im TV und Livestream sehen könnt.

In der Bundesliga hatte der FC Bayern in beiden Duellen der aktuellen Saison klar die Nase vorne (3:0, 5:0). Wie läuft es im DFB-Pokal?

FC Schalke 04 gegen FC Bayern München: Termin, Ort, Schiedsrichter

Das Pokalspiel zwischen Schalke 04 und Bayern München wird am Dienstag, 3. März, um 20.45 Uhr ausgetragen. Spielstätte ist die Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Als Schiedsrichter ist Tobias Stieler aus Hamburg im Einsatz, der von seinen Assistenten Jöllenbeck, Gittelmann, Kleve und Welz unterstützt wird.

FC Schalke 04 - FC Bayern München live im TV und Livestream sehen

Die Partie der Königsblauen gegen den FCB ist live im Free-TV zu sehen. Die ARD überträgt das Spiel in voller Länge und bietet ebenso einen Livestream an.

Das Erste startet seine Vorberichterstattung um 20.15 Uhr und begleitet Euch in Person von Moderator Alexander Bommes und Reporter Gerd Gottlob durch die Begegnung.

Außerdem wird das Pokalspiel von Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender hat sich die Rechte an sämtlichen Spielen des Wettbewerbs gesichert. Via Sky Go könnt Ihr auch dort auf einen Livestream zurückgreifen.

© getty

DFB-Pokal: Schalke gegen Bayern live im Ticker verfolgen

Alternativ verpasst Ihr auch bei SPOX kein Highlight aus der Veltins-Arena. Wir tickern alle Begegnungen des Wettbewerbs live und ausführlich mit und versorgen Euch mit allen wichtigen Infos aus den Stadien.

Schalke 04 gegen Bayern München: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Schalke muss mit Kabak, Mascarell, Serdar und Caligiuri mehrere Stammspieler ersetzen. Bei den Bayern fehlen neben Lewandowski außerdem die Langzeitverletzten Martinez, Süle und Perisic.

Schalke 04: Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Matondo - Harit - Raman, Burgstaller

Nübel - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie - Schöpf, Matondo - Harit - Raman, Burgstaller Bayern: Neuer - Pavard, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich - T. Müller, Thiago - Gnabry, Coutinho - Zirkzee

DFB-Pokal: Das Viertelfinale im Überblick

Während mit den Spielen Frankfurt gegen Bremen und Leverkusen gegen Union weitere Bundesliga-Duelle anstehen, ist mit dem FC Saarbrücken außerdem noch ein krasser Außenseiter im Wettebwerb vertreten. Dieser empfängt Fortuna Düsseldorf.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Dienstag, 3.3 18:30 1. FC Saarbrücken Fortuna Düsseldorf Sky Dienstag, 3.3 20:45 FC Schalke 04 FC Bayern München Sky/ARD/ServusTV (Österreich) Mittwoch, 4.3 18:30 Bayer 04 Leverkusen 1. FC Union Berlin Sky/SPORT1 Mittwoch, 4.3 20:45 Eintracht Frankfurt Werder Bremen Sky/ARD/ServusTV (Österreich)

DFB-Pokal: Die Termine bis zum Finale

Nach den Viertelfinal-Spielen geht es am 21. und 22. April mit dem Halbfinale weiter. Am 23. Mai steht das Finale in Berlin auf dem Programm. Dort findet das Endspiel seit 1985 Jahr für Jahr statt.