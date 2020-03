DFB-Pokal: Bayer Leverkusen gegen 1. FC Union Berlin heute live im TV, Livestream und Liveticker

Im Viertelfinale des DFB-Pokals trifft heute Bayer Leverkusen auf den 1. FC Union Berlin. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

DFB-Pokal, Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin: Wann und wo wird angepfiffen?

Die Partie startet am heutigen Mittwoch (4.3.2020) um 18.30 Uhr in der Leverkusener-BayArena, wo 30.210 Zuschauer Platz haben. Benjamin Cortus wird das Spiel gemeinsam mit seinen Assistenten Heft, Leicher, Siewer und Reichel leiten.

DFB-Pokal: Bayer Leverkusen gegen 1. FC Union Berlin heute live im TV, Livestream

Das heutige Pokalspiel zwischen Leverkusen und Union Berlin wird im Free-TV auf Sport1 übertragen. Zusätzlich bietet der Sender einen eigenen Livestream an.

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt das Viertelfinalspiel ab 18 Uhr auf Sky Sport HD 1. Mit einem Sky Go-Abo können die Kunden das Spiel im Livestream mitvefolgen. Mittels Sky Ticket besteht die Möglichkeit einen Tagespass zu kaufen. Die Begegnung wird nicht auf DAZN zu sehen sein.

DFB-Pokal: Bayer Leverkusen gegen 1. FC Union Berlin heute im Liveticker

Wer das Spiel nicht im TV oder Livestream verfolgen will kann im Liveticker auf SPOX mitlesen.

Der Link zum Liveticker befindet sich hier.

DFB-Pokal: Der Weg beider Mannschaften bis zum Viertelfinale

Bayer Leverkusen

Runde Datum Heim Gast Ergebnis Erste Runde 10.8.2019 Alemannia Leverkusen 1:4 Zweite Runde 29.10.2019 Leverkusen SC Paderborn 1:0 Achtelfinale 5.2.2020 Leverkusen VfB Stuttgart 2:1

Union Berlin

Runde Datum Heim Gast Ergebnis Erste Runde 11.8.2019 Halberstadt Union Berlin 0:6 Zweite Runde 29.10.2019 SC Freiburg Union Berlin 1:3 Achtelfinale 5.2.2020 SC Verl Union Berlin 0:1

DFB-Pokal: Die Termine für die restliche K.o.-Phase

Die übrig gebliebenen vier Klubs spielen am 21. und 22. April um das Finalticket in Berlin. Am 23. Mai wird das Finale im Olympiastadion ausgetragen.