DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig - So seht Ihr das Achtelfinale im TV und Livestream

Nur anderthalb Wochen nach ihrer Begegnung in der Bundesliga treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals Eintracht Frankfurt und RB Leipzig erneut aufeinander. Bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr das Spiel im TV und Livestream sehen könnt.

Am 19. Spieltag siegte Eintracht Frankfurt nach Toren von Almamy Toure und Filip Kostic mit 2:0. Nun sehen sich die beiden Mannschaften im DFB-Pokal wieder.

Eintracht Frankfurt - RB Leipzig: Wann und wo findet das Spiel statt?

Am kommenden Dienstag, den 4. Februar, startet das Achtelfinale des DFB-Pokals 2019/20. Den Anfang macht dabei die Partie Eintracht Frankfurt - RB Leipzig, die um 18.30 Uhr von Schiedsrichter Dr. Felix Brych angepfiffen wird.

Gespielt wird in der Frankfurter Commerzbank-Arena. Das Stadion bietet Platz für 51.500 Zuschauer und wird 2024 auch Veranstaltungsort der Europameisterschaft sein.

DFB-Pokal: Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Frankfurter und Leipziger Fans: Das Pokalspiel der beiden Mannschaften ist im Free-TV zu sehen. Sport1 beginnt bereits um 17.30 Uhr mit der Übertragung aus Frankfurt. Moderatorin Laura Papendick, Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg begleiten Euch durch die Partie.

Die Übertragung von Sport1 ist zudem auch im kostenlosen Livestream auf der Website des Senders zu sehen.

Auch Sky überträgt das Pokalspiel zwischen der Eintracht und RB Leipzig. Ab 18 Uhr ist beim Pay-TV-Sender Marcus Lindemann Euer Kommentator. Zudem könnt Ihr das Spiel auch in der Konferenz mit dem Kommentar von Roland Evers sehen.

Wie gewohnt bietet Sky ebenfalls einen Livestream zum Spiel via Sky Go und Sky Ticket an.

Eintracht Frankfurt gegen RB Leipzig: Das Achtelfinale im Liveticker

Solltet Ihr das Spiel nicht im TV oder Livestream verfolgen können, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Stelle. In unserem Liveticker verpasst Ihr kein Highlight des Achtelfinalspiels.

Eintracht Frankfurt: Bisherige Spiele

In der ersten Runde traf noch Ante Rebic, der mittlerweile für AC Milan spielt, dreifach für die Eintracht. Gegen den FC St. Pauli reichte ein Doppelpack von Bas Dost zum Weiterkommen.

Datum Runde Heim Gast Ergebnis 11. August 2019 1. Runde SV Waldhof Mannheim Eintracht Frankfurt 3:5 30. Oktober 2019 2. Runde FC St. Pauli Eintracht Frankfurt 1:2

RB Leipzig: Bisherige Spiele

RB Leipzig löste seine bisherigen Spiele souverän. Nach dem Weiterkommen gegen Zweitligist VfL Osnabrück folgte ein 6:1-Kantersieg gegen den VfL Wolfsburg, für den das die erste Pflichtspielniederlage der Saison war.

Datum Runde Heim Gast Ergebnis 11. August 2019 1. Runde VfL Osnabrück RB Leipzig 2:3 30. Oktober 2019 2. Runde VfL Wolfsburg RB Leipzig 1:6

DFB-Pokal: Die Partien des Achtelfinals

Neben dem Spiel Frankfurt - Leipzig dürfte die Begegnung des FC Bayern und der TSG Hoffenheim zu den spannendsten Partien der Achtelfinals des DFB-Pokals gehören. In der Hinrunde der Bundesliga konnte die TSG in München mit 2:1 gewinnen.