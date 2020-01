DFB-Pokal, nächste Runde: Wann findet das Achtelfinale mit dem FC Bayern, BVB, Leipzig und Co. statt?

Die Winterpause ist vorbei, was bedeutet, dass der DFB-Pokal bald in die nächste Runde geht. Wann das Achtelfinale stattfindet und wo Ihr es im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Außerdem: Alle Paarungen sowie der Weg nach Berlin.

DFB-Pokal: Wann findet das Achtelfinale statt?

Das Achtelfinale des DFB-Pokals findet an zwei Tagen statt, am 04. und 05. Februar 2020 werden jeweils vier Partien ausgetragen.

DFB-Pokal: Alle Paarungen des Achtelfinals

16 Mannschaften spielen um den Einzug in die nächste Runde, dabei gibt es insgesamt vier Bundesliga-interne Duelle. Hier ist eine Übersicht der Dienstags- und Mittwochsspiele:

Dienstag, 04.02.2020:

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 20.45 Uhr Schalke 04 Hertha BSC 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund

Mittwoch, 05.02.2020:

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 Uhr Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 18.30 Uhr SC Verl 1. FC Union Berlin 20.45 Uhr Bayern München TSG Hoffenheim 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC

© getty

DFB-Pokal live: Übertragung des Achtelfinals im TV, Livestream und Liveticker

Die meisten Partien werden exklusiv in voller Länge auf Sky übertragen. Der Pay-TV-Sender zeigt seine Spiele sowohl im TV als auch im Livestream via Sky Go. Die App ist auf sämtlichen mobilen Endgeräten sowie dem PC und Smart-TV verfügbar.

Darüber hinaus werden drei Begegnungen außerdem im Free-TV gezeigt. Sport 1 hat das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im Programm, das Erste strahlt die Partien zwischen Werder Bremen und dem BVB sowie zwischen Bayern und Hoffenheim aus.

DFB-Pokal: Achtelfinale im Liveticker auf SPOX

Alle Spiele findet Ihr wie immer auch in unserem Liveticker-Kalender auf SPOX. Wählt dort einfach die Einzelspiele oder die Konferenz aus und verpasst keine wichtige Aktion.

DFB-Pokal: Der Weg nach Berlin

Drei Runden stehen nach dem Achtelfinale noch an, das sind alle wichtigen Termine: