1. FC Kaiserslautern gegen Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal-Achtelfinale heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Fortuna aus Düsseldorf trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals am heutigen Dienstag auf den 1. FC Kaiserslautern. Hier bei SPOX bekommt Ihr alle Infos zum Spiel sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Kaiserslautern vs. Düsseldorf: Spielbeginn, Austragungsort, Unparteiischer

Austragungsort des heutigen Aufeinandertreffens ist das altehrwürdige Fritz-Walter-Stadion am Lauterer Betzenberg. Der Anpfiff ist auf 18.30 Uhr terminiert. Die Leitung des Spiels übernimmt der Stuttgarter Markus Schmidt.

Kaiserslautern gegen Düsseldorf heute live im TV und Livestream

Die heutige DFB-Pokal-Begegnung zwischen Kaiserslautern und Düsseldorf wird live, exklusiv und in voller Länge bei Sky Sport gezeigt. Dort starten ab 18 Uhr die Vorberichte auf Sky Sport 3 HD mit Kommentator Toni Tomic.

Wer lieber eine Konferenz mit dem Parallelspiel Frankfurt - Leipzig sehen möchte, kann dies auf Sky Sport 1 HD tun. Allen mobilen Sky-Kunden steht mit SkyGo ein kostenloser Livestream zur Verfügung, wer kein Sky-Abo hat, kann sich auf Abruf einen Tagespass via SkyTicket holen.

1. FC Kaiserslautern - Fortuna Düsseldorf: SPOX-Liveticker

Wie gewohnt begleiten wir bei SPOX alle DFB-Pokalspiele auch in unserem kostenlosen und ausführlichen Liveticker. Hier verpast Ihr keine Highlights vom Betzenberg.

Lautern gegen Fortuna Düsseldorf: Die letzten Duelle

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 27.01.2018 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 1:3 19.08.2017 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf 1. FC Kaiserslautern 2:0 10.02.2017 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf 1. FC Kaiserslautern 1:1 29.08.2016 2. Bundesliga 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 0:0 19.03.2016 2. Bundesliga Fortuna Düsseldorf 1. FC Kaiserslautern 4:3

Kaiserslautern: Der Weg ins Achtelfinale

Der 1. FC Kaiserslautern bekam es in beiden bisherigen Runden mit höherklassigen Vereinen zu tun. In der ersten Runde bezwang man etwas glücklich Erstligist Mainz 05, der trotz zahlreicher Chancen nicht zum Torerfolg kam und den Roten Teufeln am Ende mit 0:2 unterlag.

In der zweiten Runde war dann der 1. FC Nürnberg zu Gast, den man im Elfmeterschießen mit 6:5 bezwang. Nach 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden, nachdem Nürnberg erst in der letzten Minute der regulären Spielzeit den 2:2-Ausgleich erzielte und die Verlängerung erzwang.

Datum Runde Gegner Ergebnis 10.08.2019 1. Runde FSV Mainz 05 2:0 30.10.2019 2. Runde 1. FC Nürnberg 6:5 n.E.

Düsseldorf: Der Weg ins Achtelfinale

Auch die Fortuna musste einmal über die 120 Minuten gehen - im Gegensatz zu den Lauterern aber schon in Runde eins. Nur mit Not und Mühr setzte man sich dort in der Verlängerung mit 3:1 gegen den Oberligisten FC 08 Villingen durch.

In der zweiten Runde fiel es Düsseldorf nur unwesentlich leichter. Gegen Aue siegte man zwar innerhalb der regulären Spielzeit, beim 2:1-Sieg zeigte man aber erneut keine allzu überzeugende Vorstellung.