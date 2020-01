Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin: Noch sind 16 Mannschaften im DFB-Pokal vertreten und alle haben ein großes Ziel, das Finale Ende Mai im Olympiastadion in Berlin. Wann das stattfindet, erfahrt Ihr hier.

Titelverteidiger des DFB-Pokals ist der FC Bayern München, der im diesjährigen Achtelfinale auf die TSG 1899 Hoffenheim trifft.

DFB-Pokal-Finale: Datum und Termin

Samstag, 23. Mai 2020 - dieses Datum haben alle 16 noch verbliebenen Mannschaften vor Augen, denn dann findet das große Finale des diesjährigen DFB-Pokals statt. Austragungsort ist wie gewohnt das Berliner Olympiastadion, das 74.475 Zuschauern Platz bietet. Bis dorthin haben die Teams jedoch noch drei Spiele zu absolvieren.

© getty

DFB-Pokal: Alle Paarungen des Achtelfinals

16 Mannschaften konnten im DFB-Pokal überwintern und kämpfen nun Anfang Februar im Achtelfinale um den Einzug unter die letzten Acht. Die genauen Anstoßzeiten der Dienstags- und Mittwochsspiele:

Dienstag, 04.02.2020:

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt RB Leipzig 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern Fortuna Düsseldorf 20.45 Uhr Schalke 04 Hertha BSC 20.45 Uhr Werder Bremen Borussia Dortmund

Mittwoch, 05.02.2020:

Uhrzeit Heim Auswärts 18.30 Uhr Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 18.30 Uhr SC Verl 1. FC Union Berlin 20.45 Uhr Bayern München TSG Hoffenheim 20.45 Uhr 1. FC Saarbrücken Karlsruher SC

DFB-Pokal live: Übertragung des Achtelfinals im TV und Livestream

Die Übertragungssituation im DFB-Pokal ist etwas kompliziert, da neben Sky auch Sport1 und die Öffentlich-Rechtlichen Übertragungsrechte besitzen.

Fünf der acht Partien laufen exklusiv und in voller Länge auf Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt seine Spiele sowohl im TV als auch im Livestream via Sky Go. Außerdem gibt es die Möglichkeit mittels SkyTicket einen Tagespass zu erwerben.

Drei Partien können die Fans jedoch im Free-TV verfolgen. Während Sport1 das Duell zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig im Programm hat, überträgt das Erste die Spiele zwischen Werder Bremen und dem BVB sowie zwischen Bayern und Hoffenheim.

DFB-Pokal: Achtelfinale im Liveticker

Wenn Ihr trotz der Übertragung im Free-TV keinen Zugriff auf Bewegtbild habt, sorgt SPOX für Abhilfe. Wie gewohnt, gibt es alle Spiele des DFB-Pokal-Achtelfinales im Liveticker. Die einzelnen Partien findet Ihr in unserem Liveticker-Kalender. So verpasst Ihr garantiert nichts und seid immer am Ball.

DFB-Pokal: Der Weg nach Berlin

Nach dem Achtelfinale ist vor dem Viertelfinale. So geht es für die Teams weiter:

Viertelfinale : 3. - 4. März 2020

: 3. - 4. März 2020 Halbfinale : 21. - 22. April 2020

: 21. - 22. April 2020 Finale in Berlin: 23. Mai 2020

© getty

DFB-Pokal: Die Finalisten der vergangenen Jahre

Titelverteiger des DFB-Pokals ist der FC Bayern München, der mit 19 Titeln (23 Finalteilnahmen) auch Rekordsieger ist. Die Finalisten der letzten zehn Jahre im Überblick: