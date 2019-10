DFB-Pokal, nächste Runde: Spiele, Termine, Datum

Die nächste Runde im DFB-Pokal steht bevor. Wer gegen wen spielt und wo Ihr diese Partien im TV und Livestream sehen könnt, verrät Euch SPOX.

Das DFB-Pokal-Finale wird am 23. Mai im Berliner Olympiastadion stattfinden. Die Auslosungen für die nächsten Runden werden grundsätzlich am Sonntag nach der jeweiligen Pokalrunde ab 18 Uhr im Deutschen Fußballmuseum durchgeführt.

Wann findet die nächste Runde im DFB-Pokal statt?

Die 2. Runde des DFB-Pokal findet am 29. und 30. Oktober statt. Die Spiele der 2. Runde finden unter der Woche statt.

Am 18. August wurden die Partien der nächsten Runde ausgelost.

© getty

DFB-Pokal: Die Spiele der nächsten Runde

In der 2. Runde kommt es zu vier Partien von Bundesligisten. Unter anderem spielt Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach.

Der FC Bayern München gastiert dagegen beim Zweitligisten VfL Bochum.

Im Vorfeld der 2. Runde sorgte Dynamo Dresden für Aufsehen. Rund 35.000 Gästefans werden beim Spiel in Berlin dabei sein.

Datum Uhrzeit Heim Gast Di., 29.10.19 18.30 Uhr Hamburger SV VfB Stuttgart 18.30 Uhr MSV Duisburg TSG Hoffenheim 18.30 Uhr 1. FC Saarbrücken 1. FC Köln 18.30 Uhr SC Freiburg 1. FC Union Berlin 20 Uhr VfL Bochum Bayern München 20.45 Uhr Bayer Leverkusen SC Paderborn 07 20.45 Uhr SV Darmstadt 98 Karlsruher SC 20.45 Uhr Arminia Bielefeld Schalke 04 Mi., 30.10.19 18.30 Uhr SC Verl Holstein Kiel 18.30 Uhr 1. FC Kaiserslautern 1. FC Nürnberg 18.30 Uhr Wolfsburg RB Leipzig 18.30 Uhr Werder Bremen 1. FC Heidenheim 20.45 Uhr Fortuna Düsseldorf FC Erzgebirge Aue 20.45 Uhr Borussia Dortmund Borussia M'gladbach 20.45 Uhr FC Sankt Pauli Eintracht Frankfurt 20.45 Uhr Hertha BSC SG Dynamo Dresden

DFB-Pokal im TV und Livestream sehen

Der Pay-TV-Sender Sky hält die Rechte an allen Pokalspielen der Saison 2019/20. Neben den Einzelspielen bietet Sky seinen Kunden zudem eine Konferenz mit allen gleichzeitig stattfinden Partien an. Für alle Sky-Kunden gibt es via SkyGo einen kostenlosen Livestream. Falls Ihr kein Sky-Kunde seid und dennoch jedes Spiel sehen wollt, könnt Ihr via Sky Ticket einen Tagespass kaufen.

Neben Sky hat auch der öffentlich-rechtliche Sender ARD Rechte an der Live-Übertragung des DFB-Pokals. Die ARD überträgt die Partie von Borussia Dortmund gegen Borussia Mönchengladbach live im TV.

Zur Saison 2019/20 hat sich auch der Privatsender Sport1 Liverechte für den Pokal gesichert und zeigt pro Runde genau ein Spiel. So darf Sport1 dieses Mal die Partie der Bayern in Bochum übertragen.

DFB-Pokal: Die nächste Runde im LIVE-TICKER verfolgen

SPOX bietet eine breite Palette an Livetickern an: Neben Fußball hat SPOX Tennis, Basketball, die Formel 1 und vieles mehr im Programm.

Für den DFB-Pokal könnt Ihr zwischen den jeweiligen Einzelspielen und einem Konferenzticker wählen.

Schaut einfach in der Tagesübersicht vorbei!

DFB-Pokal 2019/20: Diese Prämien werden ausgeschüttet

Pro Runde schüttet der DFB insgesamt 11.232.000 Euro an die Teams aus.

Runde Prämie pro Mannschaft (in Euro) insgesamt ausgeschüttet (in Euro) 1. Runde 175.500 11.232.000 2. Runde 351.000 22.464.000 Achtelfinale 702.000 33.696.000 Viertelfinale 1.404.000 44.928.000 Halbfinale 2.808.000 56.160.000

DFB-Pokal: Die Sieger der vergangenen Jahre

Zwischen 2014 und 2017 war Borussia Dortmund jedes Mal im Finale. Dennoch reichte es nur zu einem Pokalsieg.