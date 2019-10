Die 2. Runde des DFB-Pokals steht bevor, der VfL Bochum bekommt es heute mit dem FC Bayern München zu tun. Wer das Spiel im TV oder Livestream überträgt, und wann Ihr es sehen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Außerdem gibt es hier die voraussichtlichen Aufstellungen sowie alle Partien im Überblick.

DFB Pokal live: Wer zeigt / überträgt heute VfL Bochum - FC Bayern München im TV und Livestream?

Um den VfL Bochum heute gegen den FC Bayern spielen zu sehen, müsst Ihr nicht einmal etwas zahlen. Sport1 überträgt die Begegnung im Free-TV und bietet darüber hinaus einen kostenlosen Livestream auf der Website an. Bereits zwei Stunden vor dem Anpfiff, also um 18 Uhr, beginnt dort die Vorberichterstattung, pünktlich zum Beginn übernehmen dann Kommentator Markus Höhner und Experte Stefan Effenberg.

Wie sämtliche DFB-Pokalspiele könnt Ihr auch dieses auf Sky sehen. Dort geht es um 19.45 los, Kai Dittmann wird das Geschehen für Euch kommentieren. Parallel habt Ihr noch die Möglichkeit, alle Partien in der Konferenz zu verfolgen. Beide Angebote könnt Ihr sowohl im TV als auch via Sky Go auf Euren Computern und mobilen Endgeräten empfangen.

Bochum gegen Bayern: Ort, Termin, Schiedsrichter

Der VfL empfängt seine bayrischen Gäste im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum. Ab 20 Uhr wird es dort zur Sache gehen, Robert Schröder wird das Geschehen mit seinen Assistenten Holger Henschel und Jan Clemens Neitzel-Petersen überwachen.

Pokal: Bochum gegen den FCB im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr keine Zeit habt, das gesamte Spiel in Bewegtbild zu verfolgen, schaut doch einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei, dort findet Ihr sowohl die Konferenz als auch das Einzelspiel.

DFB-Pokal: Die voraussichtlichen Aufstellungen von Bochum und Bayern

Lucas Hernandez, Javi Martinez und Niklas Süle werden Niko Kovac nicht zur Verfügung stehen. Leon Goretzka wird gegen seinen Jugendverein voraussichtlich zurückkehren. So könnten beide Mannschaften starten:

Bochum: Riemann - Celozzi, Decarli, Si. Lorenz, Danilo - Losilla, Janelt - C.-Y. Lee, Maier, D. Blum - Ganvoula

Riemann - Celozzi, Decarli, Si. Lorenz, Danilo - Losilla, Janelt - C.-Y. Lee, Maier, D. Blum - Ganvoula Bayern: Neuer - Kimmich, Pavard, J. Boateng, Alaba - Goretzka, Thiago - Gnabry, Coutinho, Coman - Lewandowski

© getty

DFB-Pokal: Zahlen und Fakten zu Bochum und Bayern

Der VfL konnte im DFB-Pokal bislang erst einen Sieg gegen die Münchner ergattern - einmal spielten sie Unentschieden, viermal setzte es Niederlagen.

Vor allem die Bochumer Defensive dürfte sich heute um ein konzentriertes Auftreten bemühen, bekommt sie es doch mit Robert Lewandowski zu tun. Der Pole hat in 14 Pflichtspielen bereits 19 Tore erzielt - das sind nur vier weniger als die gesamte Mannschaft des VfL.

Im Pokal ließ sich der FC Bayern zuletzt wenig vormachen, die vergangenen sieben Spiele hat der Klub allesamt gewonnen.

DFB-Pokal: Die 2. Hauptrunde im Überblick

Auch so früh im Wettbewerb kommt Ihr an hochkarätigen Duellen nicht zu kurz. Morgen empfängt der VfL Wolfsburg zuhause RB Leipzig, außerdem treffen der BVB und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Das sind alle Partien: