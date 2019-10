VfL Bochum - FC Bayern München heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem 2:1-Sieg gegen den 1. FC Union Berlin ist der FC Bayern München heute zur 2. Runde des DFB-Pokals beim Zweitligisten VfL Bochum zu Gast. Alle Infos zur Partie gibt es hier.

VfL Bochum gegen FC Bayern: Ort, Datum, Uhrzeit

Angepfiffen wird das Spiel zwischen dem VfL Bochum und dem FC Bayern München am heutigen Dienstag um 20 Uhr. Austragungsort ist das Vonovia Ruhrstadion an der Castroper Straße in Bochum.

DFB-Pokal: Vfl Bochum gegen FC Bayern live verfolgen

Der Free-TV-Sender Sport1 überträgt das Spiel live. Außerdem gibt es einen Livestream. Wie alle Spiele des DFB-Pokals kommt das Duell zwischen Bochum und dem FC Bayern auch beim Pay-TV-Sender Sky. Wahlweise via TV oder Livestream.

Keine Möglichkeit, ein Bewegtbild zu empfangen? Dann bleibt Ihr mit dem SPOX-Liveticker auf dem Laufenden. Wir haben sowohl das Einzelspiel als auch die Konferenz im Angebot.

Die personelle Lage beim FC Bayern München

Mit Niklas Süle und Lucas Hernandez beklagt der FC Bayern aktuell zwei Langzeitverletzte. Die Innenverteidigung werden wohl erneut Jerome Boateng und Benjamin Pavard bilden. Nicht dabei ihn Bochum ist Defensivallrounder Javi Martienz, der unter muskulären Problemen leidet.

Ein Comeback in der Startelf wird nach überstandener Verletzungspause der ehemalige Bochumer Leon Goretzka feiern. "Wir müssen ihn sukzessive nach vorne bringen. Es sieht ganz gut aus, dass er gegen seinen Heimatklub auflaufen darf", sagte Trainer Niko Kovac bei der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Es wird wohl nicht die einzige Änderung in der Startelf blieben: "Wir werden sicher den einen oder anderen draußen lassen oder reinnehmen."

DFB-Pokal: Die Dienstagsspiele der zweiten Runde

