BVB-Pressekonferenz mit Lucien Favre und Michael Zorc vor dem Pokalspiel gegen Gladbach im LIVETICKER

Am Mittwoch um 20.45 Uhr empfängt Borussia Dortmund die Borussia aus Mönchengladbach in der 2. Runde des DFB-Pokals. Am heutigen Dienstag sprach BVB-Trainer Lucien Favre und Sportdirektor Michael Zorc auf der PK zu den Journalisten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Die BVB-Pressekonferenz vor der 2. Runde gegen Gladbach im LIVE-TICKER zum Nachlesen

Zorc auf die Frage, warum noch keine Trainer in der Bundesliga entlassen wurden: "Darüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht. Es ist noch nicht viel passiert, alles ist sehr nah aneinander."

Zorc über das Derby: "Wir haben es Schalke häufig einfach gemacht, den Ball zu erobern. Wir können der Mannschaft aber nicht unterstellen, dass sie nicht versucht hätte, das Spiel zu gewinnen."

Favre über den Gegner: "Sie sind extrem gefährlich, haben viel Power und ein gutes Pressing. Wir respektieren jeden Gegner, haben aber vor keinem Angst."

Favre über Probleme der Mannschaft: "Wenn man das Schalke-Spiel in Betracht zieht, hat man gesehen, dass wir Probleme mit gegnerischem Pressing haben. Wir müssen daran arbeiten, das Pressing der Gegner zu vermeiden."

Favre über Kritik an seiner Person: "Ich konzentriere mich total auf meinen Job. Ich bin gewohnt daran. Man hat in jedem Spiel Druck. Es bringt nichts darüber zu sprechen."

Zorc über die Stürmernot: "Obwohl wir jetzt in den letzten beiden Spielen nicht so erfolgreich waren, was das Toreschießen angeht, glaube ich, dass wir in dieser Saison genug Tore erzielt haben."

Favre über Roman Bürki: "Ihm geht es besser, wir müssen abwarten"

Favre über die verletzten Spieler: "Paco Alcacer und Marcel Schmelzer fallen sicher aus. "

Lucien Favre und Michael Zorc betreten das Podium. Es geht los!

Vor Beginn: Neun Partien in Folge hat der BVB nicht mehr gegen Gladbach verloren. Am 11. April 2015 konnte Gladbach das letzte Mal eine Pleite verhindern - trainiert wurden die Fohlen damals vom heutigen BVB-Coach Lucien Favre.

Vor Beginn: Bereits am vorletzten Spieltag kam es zu diesem Duell im Signal Iduna Park. Der BVB gewann damals mit 1:0 durch ein Tor von Marco Reus. Nun reist Gladbach als Bundesliga-Tabellenführer nach Dortmund.

Vor Beginn: Hallo zusammen! Um 13.45 Uhr steigt die BVB-PK mit Lucien Favre und Michael Zorc vor dem Duell mit Borussia Mönchengladbach. Hier im Liveticker verpasst Ihr nichts.

