"Ich weiß gar nicht, wer die sind": David Raum gibt Einblicke zur Kabinen-Musik beim DFB - und wundert sich über Julian Nagelsmann

Die klare Rollendefinition im DFB-Team ist eine der großen Errungenschaften von Bundestrainer Julian Nagelsmann - entsprechend wurde mit Benjamin Henrichs im Vorfeld der Heim-EM auch ein Musik-Beauftragter bestimmt. "Benny hat eine allgemeine Playlist angefertigt, da sind von jedem ein paar Lieder drinnen. Die läuft vor jedem Spiel durch", erklärt David Raum.

Wie man sich die Playlist vorstellen kann? "Deutsch-Rap von Luciano, UK-Rap, US-Rap, viel Hip Hop", sagt der 26-jährige Linksverteidiger von RB Leipzig. "Das spricht eigentlich jeden an." Wirklich jeden? Spricht das tatsächlich auch die "Jodler" an? Bundestrainer Julian Nagelsmann berichtete vor kurzem schließlich, dass sich die Mannschaft in Rapper und Jodler unterteile - verbunden durch Thomas Müller, der ganz wunderbar mit beiden musikalischen Lagern könne.