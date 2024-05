Neue Dokumentation: DFB-Team und die Gesellschaft im Wandel

Die Fußball-Europameisterschaft ist das Sport-Highlight in Deutschland in diesem Jahr. Zuletzt hatte es mit der WM 2006 ein ähnlich großes Event hierzulande gegeben - und in diesen 18 Jahren hat sich die Welt gewandelt.

Die Dokumentation "Einigkeit und Recht und Vielfalt" des WDR soll zeigen, was sich in dieser Zeit verändert hat. Den Zuschauern wird in dem 45-minütigen Film dargestellt, wie die Nationalmannschaft zu einer diversen Einheit geworden ist. Protagonisten sind unter anderem Nationalspieler Jonathan Tah und Ex-DFB-Spieler Gerald Asamoah. Außerdem sind der Soziologe Aladin El-Mafaalani und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert dabei. Der Film soll gesellschaftliche Zusammenhänge in Deutschland im Hinblick auf Integration, Rassismus und Identifikation aufzeigen. Ausgestrahlt wird die Dokumentation am 5. Juni um 21.30 Uhr im Ersten.

