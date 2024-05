Julian Nagelsmanns erster Streichkandidat: Wer für Deutschlands EM-Kader wackelt - und warum fix vier Keeper dabei sind

Passend zur generell klaren Rollenverteilungen im EM-Kader betonte Nagelsmann bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag: "Die Wackelkandidaten wissen Bescheid." Namen wollte der Bundestrainer zwar keine nennen, diese sind aber relativ offensichtlich. Sofern Nagelsmann für die EM jede Position doppelt besetzt haben will, muss er einen der fünf nominierten Innenverteidiger streichen. In diesem Fall würde es vermutlich Robin Koch treffen.

Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie Jonathan Tah von Bayer Leverkusen sind gesetzt. Als erste Alternativen gelten Waldemar Anton vom VfB Stuttgart sowie Nico Schlotterbeck von Borussia Dortmund, den Nagelsmann nach einer starken Rückrunde erstmals nominierte und bei der Pressekonferenz explizit lobte. Wie Schlotterbeck präsentierte sich zuletzt auch Anton formstärker als Koch.

Ein möglicher Hintergrund, dass Nagelsmann fünf Innenverteidiger in seinen vorläufigen Kader berief: Rüdiger und Schlotterbeck bestreiten mit ihren Klubs am 1. Juni das Champions-League-Finale und verpassen somit das DFB-Trainingslager im Weimarer Land, Tah wird wegen seiner Teilnahme am DFB-Pokal-Finale gemeinsam mit seinen Leverkusener Kollegen erst verspätet nachreisen.