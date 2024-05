"Trainingseuropameister": Mats Hummels reagiert mit Galgenhumor auf Nicht-Nominierung für die EM 2024

Nach seiner Nicht-Nominierung den Kopf in den Sand stecken? Von wegen! BVB-Innenverteidiger Mats Hummels nimmt sein EM-Aus mit Humor. Auf Instagram postete der 35-Jährige am Freitagabend einen Beitrag, in dem er sich selbst zum "Trainingseuropameister" ernannte. Fünf kleine Videos zeigten ihn während einer Einheit auf dem Dortmunder Trainingsgelände in Topform.

Anzeige