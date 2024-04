Deutschland, Kader bei der EM 2024: Wer steht im Aufgebot des DFB-Team und wer fehlt?

© getty

Deutschlands Kader für die EM 2024: Wer könnte in der Abwehr dabei sein?

Drei Abwehr-Tickets für die EM waren bereits vor den März-Länderspielen an Joshua Kimmich, Antonio Rüdiger und Jonathan Tah vergeben. Dieser Eindruck hat sich in den Partien gegen Frankreich und Holland verfestigt, zudem dürfte ein weiterer Akteur sein EM-Ticket nun fast sicher haben: Maximilian Mittelstädt, der in den beiden jüngsten Testspielen links hinten begann, könnte auch bei der EM starten.

Derweil sind auch David Raum und Benjamin Henrichs als Backups für die defensiven Außenpositionen voraussichtlich bei der EM dabei. Wer in der Innenverteidigung die Rollen der Optionen Nummer drei und vier einnimmt, ist indes noch nicht gänzlich geklärt. Robin Koch und Waldemar Anton, die im März dabei waren, haben hier die besten Karten. Aber auch für die zuletzt nicht nominierten Spieler ist die Tür ja noch nicht ganz zu.

So können Mats Hummels, Nico Schlotterbeck oder Niklas Süle zumindest noch leise auf einen Kaderplatz bei der Heim-EM hoffen. Das Gleiche gilt für Robin Gosens und auch Jan-Niklas Beste. Letzteren hatte Nagelsmann im März ja eigentlich berufen, Beste musste dann jedoch verletzt abreisen.

Deutschland-Kader bei der EM 2024: Welche Abwehrspieler könnten dabei sein?