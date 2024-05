DFB verlängert Vertrag mit Hauptsponsor VW: "Wertvolle Partnerschaft"

VW hatte 2019 Mercedes-Benz als Generalsponsor des DFB abgelöst. Der damalige Vertrag wurde bereits 2017 noch vor der sportlichen Krise ausgehandelt. Er brachte dem DFB daher noch mehr Geld ein als der neue Vertrag. VW werde aber den Fußball weiter "in der Spitze und in der Breite" unterstützen, so Blume: "Im Nachwuchs, bei den Frauen und bei den Männern. Wir fördern dabei auch Inklusionsprojekte, den Amateurbereich und das Ehrenamt. Volkswagen und der DFB stehen für Deutschland."

Neben Nike hatte der DFB zuletzt auch Kooperationen mit der Social-Media-Plattform Tiktok und dem Finanzdienstleister Klarna abgeschlossen. Zudem wurden die Verträge mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und Völler bis zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko verlängert.

Nagelsmann wird am Donnerstag (13.00 Uhr) in der VW-Location in Berlin seinen Kader für die EM verkünden.