Deniz Undav vom VfB Stuttgart für die EM nominiert? Video stellt sich als Fake heraus

Deniz Undav: 27 Torbeteiligungen in 29 Spielen

Über den Sinn und Zweck lässt sich streiten, zumal davon auszugehen ist, dass Undav, der in der laufenden Saison mit 18 Toren und 9 Assists in 29 Spielen, einer der herausragenden Stürmer der Bundesliga ist, seinen Platz im DFB-Aufgebot so gut wie sicher haben dürfte.

Am Donnerstag verkündet Bundestrainer Nagelsmann seinen Kader für die am 14. Juni in München beginnende Heim-EM. Deutschland trifft zur Vorbereitung auf das Turnier Anfang Juni in zwei Testbegegnungen auf die Ukrainer und Griechenland.

Erster Gegner in der Endrunde ist dann Schottland.