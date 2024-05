Wirbel um Video von Thomas Müller: DFB reagiert auf vermeintliche Verkündung der Nominierung

Der DFB hatte in den vergangen Stunden und Tagen auf verschiedenen Wegen und Kanälen die deutschen EM-Teilnehmer bekannt gegeben.

Weil das FCB-Urgestein in jenem Video mit dem Titel "Kick it like Müller" auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft trägt, trat die Vermutung auf, dass Müller im Rahmen der DFB-Schnitzeljagd die Eigeninitiative ergriffen hätte.