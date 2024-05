"Unglaublich viel Fantasie": Zwei Spieler haben es Bastian Schweinsteiger angetan

"Wenn Florian Wirtz und Jamal Musiala vorn gemeinsam agieren, können sie einen großen Unterschied ausmachen", schrieb Schweinsteiger in seiner kicker-Kolumne: "Sie haben nach vorn unglaublich viel Fantasie, können Räume schaffen, Spieler in Szene setzen und Tore erzielen."

Was ihm an den beiden "aber mit am Besten gefällt", so der 2014-Weltmeister, "ist ihre Bereitschaft zur Defensivarbeit. Das ist gerade bei einem Turnier sehr wichtig."

Schweinsteiger glaubt fest an ein gutes Turnier im Sommer. Die zwei siegreichen März-Länderspiele in Frankreich (2:0) und gegen die Niederlande (2:1) hätten bei ihm zwar noch keine Euphorie ausgelöst, "aber der Glaube und die Hoffnung sind wieder da, dass wir ein gutes Turnier spielen können".

In der Favoritenrolle sieht der langjährige Nationalspieler das deutsche Team aufgrund der schwachen zurückliegenden Turniere aber nicht.

"Für mich ist erst einmal wichtig, dass die Nationalmannschaft eine Begeisterung auslöst bei den Menschen mit der Art und Weise, wie sie spielt und auftritt", schrieb Schweinsteiger: "Ob das am Ende fürs Halbfinale oder Finale oder doch nur für das Viertelfinale reicht, ist zunächst gar nicht so wichtig. Wichtig ist, dass die Fans wieder mit Stolz auf ihre Nationalmannschaft die deutsche Flagge schwenken."